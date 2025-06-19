罷免藍委羅明才領銜人吳柏瑋 突發不自殺聲明

新北市新店區罷團拔羅波領銜人吳柏瑋（面對鏡頭者）發出不自殺聲明，引發議論。（摘自臉書）

2025/06/19 22:54

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市立委第11選區新店區推動罷免藍委羅明才的領銜人吳柏瑋在臉書發出不自殺聲明。經公民團體關切，聽聞因為罷團「拔羅波」在二階聯署尚需補件564份，有黑道人士暗示吳柏瑋不要積極連署，使領銜人萌生退出意念。反共護台志工聯盟明（20）日為此將召開「黑道出手領銜人噤聲，公民權行使威嚇零容忍」記者會，表示大罷免為公民權利，不應容忍黑道以暴力、使人心生畏懼方式妨害罷免。

反共護台志工聯盟指出，20日將由新北市議員林秉宥、反共律師團召集人黃思維律師、聯盟發言人小花召開記者會，呼籲大家一起支持吳柏瑋，抗議黑道試圖介入罷免。

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傳黑道施壓吳柏瑋 別積極補件

反共護台志工聯盟表示，「真是惡質！」新北市新店區「拔羅波」領銜人吳柏瑋突在臉書發表不自殺聲明，引發公民團體議論紛紛，聽聞竟有幫派份子接觸領銜人，使領銜人備感壓力。

聯盟表示，新北11選區才剛接到中選會通知補件，還差564份連署書，罷團表示會利用10天的補件時間，積極尋求支持突破最後關頭，若領銜人缺席則無法完成補件。公民團體指出，大罷免為公民權利，黑道意圖以暴力、使人心生畏懼方式妨害罷免，反共護台志工聯盟呼籲大家站出來，「人人都可能成為吳柏瑋，全民應站出來，力挺吳柏瑋」。

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