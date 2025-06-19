國民黨罷綠委涉偽造4千份！ 王婉諭：作弊還硬凹不認錯最可恥

時代力量黨主席王婉諭。（資料照）

2025/06/19 15:08

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨宜蘭縣黨部主委林明昌等12人涉幽靈連署，宜蘭地檢署今天偵結，檢方批是「集體式作弊」，總偽造份數約4千份、使用1106份。對此，時代力量黨主席王婉諭表示，作弊已經很可恥了，但最可恥的，是作弊還硬凹不認錯。

王婉諭在臉書PO文表示，繼北市黨部遭起訴後，今天國民黨宜蘭黨部共12人，因為偽造文書遭檢方起訴，根據起訴書，他們總共抄了5千多份，而且，都是黨部主委用不到基本時薪的「100-150元」，請黨工花整整2天時間抄出來的。

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王婉諭指出，中國國民黨主導的一階連署，就是一個超大型的集體抄襲、舞弊、違法現場，你以為這就是中國國民黨的下限了嗎？錯，直到今天，朱立倫還在嗆檢方是「司法打手」、「小案大辦」，完全不知反省，林思銘委員還怒嗆罷藍委民團要補件，是「施行詐術」。

王婉諭續指，一階連署全部用抄的，還反控每天上街簽連署的公民耍詐。顛倒是非、做賊喊抓賊到這種程度，真的是人不要臉天下無敵，朱立倫看來是堅決不道歉了，那就下架栽贓公民、包庇違法的惡質立委吧。

王婉諭直言，林思銘的補件只差995份，拜託新竹縣第二選區的大家，連署下架這個毫無廉恥和法律觀念的不適任立委！

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