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    洩露馬英九赴中申請行程？ 陸委會嚴厲譴責《中國時報》不實報導

    有媒體聲稱，前總統馬英九赴中前「曾向陸委會申報行程及此行預計見到的人，陸委會卻透露給特定媒體」。陸委會今日駁斥《中國時報》以不實資訊報導，明顯有違媒體職責，對此提出嚴重譴責。（資料照）（記者陳鈺馥攝）

    有媒體聲稱，前總統馬英九赴中前「曾向陸委會申報行程及此行預計見到的人，陸委會卻透露給特定媒體」。陸委會今日駁斥《中國時報》以不實資訊報導，明顯有違媒體職責，對此提出嚴重譴責。（資料照）（記者陳鈺馥攝）

    2025/06/18 13:04

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕有媒體聲稱，前總統馬英九赴中前「曾向陸委會申報行程及此行預計見到的人，陸委會卻透露給特定媒體」。對此，陸委會提出嚴重譴責，駁斥《中國時報》今日仍以不實資訊報導，明顯有違媒體職責。

    《中國時報》撰文指稱，馬英九基金會赴中前，必須依法向陸委會申報行程，以及此行預計見到的人，然而，沒多久就有消息透露給特定媒體，還加料說中方以談「馬習三會」誘因，找馬去海峽論壇。類似刻意政治操作的狀況一再發生，試問這種放消息作風，在野黨簽了保密條款，誰能保證執政黨不會又加料洩漏給特定媒體、成為攻擊武器？

    對此，陸委會指出，有媒體再次錯誤報導，前總統馬英九赴中前「曾向陸委會申報行程，以及此行預計見到的人，……有消息透露給特定媒體」等情。該會再次鄭重澄清，依法馬前總統赴中國已無須向主管機關提出申請，馬前總統本次赴中，事前既未向陸委會申報，亦未提供任何行程與擬拜會人員之資料給陸委會。

    陸委會強調，相關錯誤報導，該會已於5月16日正式向所有媒體澄清，不料《中國時報》今日仍以不實資訊報導，明顯有違媒體職責，本會對此提出嚴重譴責。

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