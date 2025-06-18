台南政二代顏大鈞涉吸金上億失蹤 警追捕到案

涉嫌詐欺、銀行法的顏大鈞（左一）被台南市刑大拘提到案偵辦。圖為他今年為下營香捐款。（民眾提供）

2025/06/18 13:04

〔記者楊金城／台南報導〕台南市前副市長顏純左的么子顏大鈞，頂著「政二代」光環被控涉嫌吸金上億元，因生活揮霍，疑似債台高築，4月底避不見面，台南地檢署核發拘票，台南市刑警大隊昨晚（17日）10點多在安平區將他拘提到案。刑大今天依銀行法、詐欺罪嫌偵辦中。

有5位被害人分別向南市第五、佳里、麻豆分局報案，受騙金額從600多萬元至2000萬元不等，合計約4000萬元，其他受害者組成自救會準備提告，警方要釐清被害人、詐騙金額多少。

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顏大鈞傳出11日從高雄小港機場要出境「落跑」，但因被境管，無法出境，南檢簽發拘票，南市刑大追查他的下落，昨晚10點多在顏大鈞曾出現的安平區街頭，將他拘提到案，帶回新營刑大，今天偵辦中。

顏大鈞在麻豆開設禮車租賃公司，經常在社群PO出炫富影片，也以做公益、到廟宇捐款、捐物資塑造親民形象，出事後，台南市政府無給職顧問已被市府解聘。

顏大鈞涉嫌以投資為名義要被害人將錢交給他投資，有利息支付，但疑為「拆東牆補西牆」，拿新投資人的錢回補舊投資人，營造獲利假象。顏純左曾有意幫兒子處理債務，但不了了之，上週還向顏大鈞喊話：「要面對司法、面對債權人」。

如今顏大鈞到案，地方人士說，對他來說是好事，否則不知道會再發生何事。

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