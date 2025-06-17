立院三讀》電信管理法修正 第二類電信業者需登記以防詐騙

立法院院會今天三讀通過「電信管理法」部分條文修正案，明定第二類電信業者提供用戶接取網路服務（IASP）與批發轉售用戶號碼者（MVNO）需登記為電信事業，希望藉此減少電信詐騙案件。（記者陳逸寬攝）

2025/06/17 10:35

〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院會今天（17日）三讀通過「電信管理法」部分條文修正案，明定第二類電信業者提供用戶接取網路服務（IASP）與批發轉售用戶號碼者（MVNO）需登記為電信事業，希望藉此減少電信詐騙案件；該修正條文實施起一年內應向主管機關辦理登記，未登記者可罰10萬到100萬元。

三讀條文明定，以下電信服務者應向主管機關辦理電信事業之登記： 一，向獲核配用戶號碼之電信事業以批發方式，承租或承購搭配用戶號碼之電信服務，並以自己名義向用戶販售服務；二，提供用戶接取網際網路服務。

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提案修法的國民黨立委黃健豪在三讀後發言表示，修法迄因民國109年《電信法》廢止以後，由《電信管理法》取代，但是《電信法》時代有納管第二類電信，反而到了《電管法》時代NCC就不納管了。

黃健豪指出，當時的目的是希望第二類電信能夠有更多創新經營模式，發展更多不同的業務，以促進經濟活絡，可是這一鬆綁卻給了詐騙集團利用的機會。從地檢署偵辦電信網路詐欺的案件數量來看，從109年《電信法》落日之後開始，每年電信網路詐欺案件飛速增加：從110年9萬8256件；111年16萬803件；112年22萬9711件；113年16萬7932件，可以說近年台灣電信詐欺案件不斷攀高的原因，很大一部份來自電管法的鬆綁。

黃健豪表示，相信透過今天的修法，未來第二類電信涉詐的問題乃至於全國的電信詐騙案件都能顯著的減少，未來如果上述兩種類型的業者違反規定未依法登記為電信事業，可開罰10萬元以上100萬元以下的罰鍰，並通知限期改正；屆期未改正者，可以按次處罰。

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