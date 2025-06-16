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    點名黃國昌2招框住藍營 黃智賢：他在切國民黨的肉

    黃智賢表示，黃國昌用藍白合框住國民黨，讓國民黨配合一些自殺式法案，國民黨越多立委陷入危險，黃國昌越得利，黃智賢對此形容：「黃國昌在切國民黨的肉。」（資料照）

    黃智賢表示，黃國昌用藍白合框住國民黨，讓國民黨配合一些自殺式法案，國民黨越多立委陷入危險，黃國昌越得利，黃智賢對此形容：「黃國昌在切國民黨的肉。」（資料照）

    2025/06/16 09:16

    黃邦平／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕立法院民眾黨團拋出「廢除監察院」修憲提案，國民黨立委許宇甄連署後卻撤簽，引發外界聯想是否「藍白不同調」？對此，名嘴黃智賢表示，黃國昌用藍白合「框住」國民黨，讓國民黨配合一些「自殺式法案」，國民黨越多立委陷入危險，黃國昌越得利，黃智賢形容：「黃國昌在切國民黨的肉。」

    黃智賢提到，黃國昌在國民黨31席立委面臨被罷免這危險關頭，竟然提案要廢監察院，要國民黨20多個立委也一起簽幫他連署，黃國昌的打算是在兵慌馬亂之下若監察院被廢，就可以幫自己無限擴權。黃智賢表示，廢監察院要立法院四分之三委員出席，出席委員四分之三的決議通過，通過的修憲案公告半年後，要選舉人投票複決，有效同意票過選舉人總額的一半。她質疑：「監察院爭議實在太大，所以，廢監察院，是幾乎不可能通過的。黃國昌不知道？」

    黃智賢認為，黃國昌之所以在罷免危機操作廢監院，就是因為國民黨立委都希望能拿「民眾黨10％的票」，所以就更加不敢得罪黃國昌。黃智賢指出：「監察院可是來自國民黨的五權憲法。所以，黃國昌這是逼國民黨進退失據，讓國民黨既失血肉、又失靈魂。砍頭又挖心。」

    黃智賢表示，黃國昌用用藍白合框住國民黨。讓國民黨配合一些自殺式法案，就像當初的立院擴權法案，就是黃國昌提的案，絕大多數國民黨立委根本不知道那是什麼東西，只是服從國民黨立院總召傅崐萁投票而已。

    黃智賢直言，國民黨越多立委陷入危險，黃國昌越得利；越多藍委被罷，就空出越多位子，可以讓民眾黨去補選。而黃國昌講了很多次，要國民黨展現誠意。黃智賢說：「誠意就是，2026的縣市長跟議員，要讓多少給民眾黨選。」

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