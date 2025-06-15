館長質疑「台人赴中有誰回不來？」 網狠酸：去問傅崐萁！

館長訪中言行惹議。（資料照）

2025/06/15 23:54

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢的爭議中國行結束，今（15日）晚搭機返回台灣。館長在上海登機前受訪呼籲台灣人要多到中國走走看看，不要聽信民進黨說赴中風險高的「謊言」，質疑台灣哪有人到中國之後回不來的？此發言又引來批評，網友搬出陸委會今年3月公開的數據，以及民主活動人士李明哲、八旗文化總編富察等知名案例狠狠打臉館長，還有人狠酸，稱館長如果想知道答案可以去問傅崐萁。

粉專「Mr.柯學先生」15日晚間分享館長週日在浦東機場準備搭機返台前接受記者訪問的新聞片段，館長稱此行到中國看到有不少台灣人，民進黨的人整天在那邊說赴中風險高，一不小心就可能「被消失」，「有多少台灣人在這裡，這些人不是人嗎？他們來了（中國）哪一個有回不去（台灣）的？哪一個人？真的要（過來）看看，死民進黨真的要看看。」

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館長這段發言曝光後隨即引發討論，有網友列舉2017年無故遭中國安了個「顛覆國家政權」的罪名拘留，直到2022年4月才獲釋的李明哲；2023年3月，富察赴中探親突失聯，國台辦直到今年3月才證實他被以煽動分裂國家罪判刑3年；台灣玄幻網路小說作家羅森赴中發展，2022年底卻突然失聯，後來傳出疑因其小說內容涉及情色，遭控涉嫌製作、販賣傳播淫穢物品牟利罪，中國法院重判10多年等知名案例打臉館長。

還有人提到國民黨立院黨團總召傅崐萁今年2月低調赴港，同行一名陳姓旅遊業者入境香港時遭捕，至今狀況不明，狠酸館長和藍白連提都不敢提。另外，陸委會今年3月曾透露，2024年元旦至2025年3月，陸委會接獲通報的國人赴中失聯、遭留置、盤查或關押者合計71人，加上沒有通報的，受害者可能是這個數字的數倍。

鄉民紛紛怒批，「這次跪舔的有夠腦殘的」、「李明哲被關假的？富察到現在還不知道人身是否安全，講這種話到底有沒有人性？」、「花蓮王帶去香港被抓走那個到現在無聲無息耶」、「李明哲、富察那些就不說啦，傅崐萁前陣子偷跑去香港有個同團的被帶走，回來還不敢張揚，去問傅崐萁那個回不來台灣的人是誰！」、「真的很不要臉」、「睜眼說瞎話，有夠可憐」、「李明哲、楊智淵、富察、李孟居、蔡金樹、施正屏……隨便舉就一堆，你跟我說沒有台灣人在中國被抓？」、「你去問傅總召，那個跟他去沒回來的人是誰啊！」

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