國民黨頻釀外交災難 官員批：缺乏國際觀

國民黨青年軍宋建樑4月手戴「卐」字臂章行納粹軍禮赴新北地檢應訊，醜態鬧上國際。（資料照）

2025/06/14 22:34

〔記者方瑋立／台北報導〕中東局勢迅速升溫，外交部第一時間掌握情勢變化，主動啟動應變機制，確保國人安全。針對外交部本月1日發布社群文宣傳台以度假打工計畫，國民黨繼個別立委放話後，黨中央今（14）日下午再批外交部「失格、活在平行時空」。不過，外交部上午早已澄清，進退與韓、紐、澳等友盟國家同步，在事態升級後已循標準程序調升旅遊警示，並宣布暫緩該計畫。詎料國民黨看見黑影又開砲，繼黨主席朱立倫「納粹說」、立委凌濤曲解友邦文化被元首打臉後，又再露出「外交外行」本性，令涉外官員直批國際觀不足，「外交是國家大事，不是用來國內政治鬥爭、潑髒水工具的素材，更不是毫無國際觀的人可以隨意操弄的領域」。

以色列13日對伊朗軍事及核設施發動攻擊，後宣布全國進入緊急狀態並全面關閉領空，導致區域緊張劇升，國際社會皆高度關注後續發展。外交部隨即依標準作業程序針對調升以色列及伊朗旅遊警示等級，並因應局勢變化，宣布暫緩原訂的「台以度假打工計畫」，展現政府維護國人安全的積極作為與專業判斷。

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涉外官員指出，外交部密切關注區域情勢動態，經評估當地安全風險升高後，依標準作業程序調整以色列與伊朗兩國之旅遊警示等級，交通部觀光署亦同步更新公開資訊，提醒國人避免前往兩國進行旅遊或商務活動，降低國人風險。

外交部同時宣布暫緩本月初才啟動的「台以度假打工計畫」，展現對國人安全的負責與謹慎態度。

針對國民黨立委對此提出不實批評，涉外官員指出，外交事務涉及精細溝通與長期信任累積，任何輕率片面的發言或舉措，都可能對國家利益造成損害，尤其台灣的國際處境特殊，稍有不慎就可能破壞辛苦累積的雙邊互信。

官員強調，月初啟動台以度假打工計畫，係根據當時旅遊警示等級仍維持「黃色」燈號，且國際上包括韓國、澳洲、紐西蘭等與以色列簽有度假打工協議的國家，當時亦未宣布中止相關計畫，外交部的作法與國際步調一致。他說：「外交工作講求縝密與時效，密切觀察局勢變化並適時因應是日常職責；若對方國家尚未動作，我方卻貿然宣布終止計畫，難免造成外交誤會，影響雙邊關係。」

涉外官員也指出，外交部不僅掌握情勢並迅速應變，決定暫緩打工度假計畫，更與駐以色列代表處密切聯繫，確保旅外國人安全，同時留意其他主要國家對此區域衝突的反應，掌握最新國際動態，作為政府後續決策依據。

「國民黨真是夠了！」，官員語重心長批評，一再對外交專業指指點點，卻暴露出對國際事務的無知與輕率。從國民黨主席朱立倫日前「納粹說」引發諸多歐洲國家強烈譴責批評，到國民黨智庫副執行長凌濤批評馬紹爾群島總統海妮來台軍禮遇雨，曲解友邦傳統文化，遭馬國總統府臉書發文「下雨是祝福和吉祥的象徵」打臉。

不僅「外交外行」，據了解，國民黨首先與民眾黨聯手延長本會期至7月31日，昨天又再次「不情不願」支持民眾黨提案延會到8月31日，然而外交及國防委員會召委黃仁上週卻帶團與藍白立委一起赴美國關島考察「原民外交」，時間長達4天3夜，期間還讓黨團總召「找無人」，導致6月6日院會因表決可能不會贏而提早解除甲動休息。

一連串對外交議題荒腔走板的發言，更在在反映國民黨對外交事務門外漢、缺乏基本國際政治敏感度，官員直言，外交是國家大事，不是可以用來當作國內政治鬥爭、潑髒水工具的素材，更不是毫無國際觀的人可以隨意操弄的領域。

他疾呼，國民黨在批評政府之前，應先建立正確的國際事務基本認知，否則只會損害台灣形象，貽笑國際。

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