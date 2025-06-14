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    桃園觀音「反惡罷、戰獨裁」挺涂權吉 朱立倫轟民進黨惡搞

    國民黨主席朱立倫（中）出席「反惡罷、戰獨裁」桃園市觀音場政策說明會。（記者周敏鴻攝）

    國民黨主席朱立倫（中）出席「反惡罷、戰獨裁」桃園市觀音場政策說明會。（記者周敏鴻攝）

    2025/06/14 18:28

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕國民黨主席朱立倫今天下午出席「反惡罷、戰獨裁」桃園市觀音場政策說明會，直批「惡罷、亂罷，是鑽罷免制度的漏洞，只要4分之1的人出來投票，就能夠罷免成功」，他呼籲支持者，一定要站出來投不同意票，讓像立委涂權吉一樣的認真立委能繼續服務。

    觀音場政策說明會在觀音區富仙樓舉辦，朱立倫說，許多民眾這一輩子都沒投過罷免票，可能因此到時候會有多民眾沒出來投票，而讓罷免投票過關，支持者須不斷提醒支持涂權吉的民眾「一定要出來投票並投下不同意票」。

    朱立倫說，涂權吉去年才就任，現在要面臨罷免，只因為民進黨在惡霸、在惡搞，就是想要讓國民黨所有桃園立委都被罷免掉，說穿了，罷免的原因「只因為他們不是民進黨的」；認真幫桃園爭取新「財劃法」的涂權吉若被罷免，274億元就沒了，而1年多5天假也會消失，包括已經公布的光復節、行憲紀念日、勞工節等。

    朱立倫補充，剛通過幫軍人加薪的保障軍人權益，是為了讓年輕人願意當兵，也都是涂權吉與其他立委共同努力的成果，他們都盼為讓民眾過好日子，希望大家能一起努力，將更多的公平、正義，都找回來！

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