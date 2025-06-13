創2度罷免不死紀錄 !黃捷籲罷團銷毀連署書 勿另作他用

民進黨立委黃捷。（資料照）

2025/06/13 17:38

〔記者李文馨／台北報導〕推動罷免的「高雄雙罷劫」團體今天宣布，罷免黃捷差3400份、罷免許智傑少5700份連署書，連署失敗不送件。對此，黃捷表示，同一批人對她發動的二度罷免，結果證明真實民意絕不是靠幽靈連署就能偽造的；她也呼籲罷團，公開銷毀連署書，並承諾不會保存名單另作他用。

黃捷表示，同一批人對她發動的二度罷免，今天再次以失敗告終。這個結果也證明，真實的民意絕不是靠幽靈連署就能偽造的。從罷捷召集人承認抄名冊的那一刻起，這場罷免的正當性早已蕩然無存。

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黃捷提到，讓她意外的是，她收到來自簽署罷捷的民眾陳情，簽完連署後，擔心個資會被違法利用，希望能幫他們討回連署書。這些地方媽媽雖然對她有不同意見，簽了罷免她的連署，但當他們寫信向她陳情時，她一定會協助民眾捍衛權益。

黃捷呼籲罷團，請公開銷毀所有連署書，並承諾不會保存名單、在未來另作他用，別肖想再次挑戰司法底線、違法濫用個資，讓參與罷捷的民眾能夠安心。在法治國家參與罷免，沒有人應當為個資外洩而感到擔憂、害怕。

黃捷強調，她支持司法持續偵辦，還給社會乾淨的公民環境。這段時間，她收到許多支持者送暖，有些鄉親甚至比她還氣憤、替她抱不平。真的非常感謝鄉親的打氣，讓她更堅定信念、在立院為大家衝鋒陷陣。

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