2014年曾參加海峽論壇？侯友宜：赴中交流但沒參加論壇

新北市長侯友宜今市政總質詢前受訪。（記者黃子暘攝）

2025/06/12 19:59

〔記者羅國嘉／新北報導〕兩岸議題近期再度成為政壇焦點，新北市民進黨議員卓冠廷今（12）日市政總質詢時質疑市長侯友宜2014年疑似曾參與海峽論壇，侯則明確否認，並強調「兩岸一定要友善交流，化解誤會」。不過，由新北市泛藍議員組成的「新藍圖連線」則怒批，民進黨政府在涉中事務上存在明顯雙重標準，「只許綠官交流，不許藍營點燈」。

卓冠廷指出，根據網路上查到資料，侯友宜疑似在2014年有參加海峽論壇，不過沒有相關照片資料，且2020年侯友宜曾說「沒有平等尊嚴對待，去也沒有意義」，今年海峽論壇沒有收到藍營執政縣市報名，不過馬英九即將出訪，馬認為對國民黨是加分項目，身為新北市長怎麼看？

請繼續往下閱讀...

侯友宜回應，他擔任副市長期間有到大陸交流，但沒有參加過海峽論壇；不管哪一個人去，他還是一個態度，兩岸一定要彼此平等互動、友善交流，個人部分他尊重，很多話不用多說。不過他強調，兩岸一定要友善交流，化解誤會，所有事情按照法規去做就好。

議員陳偉杰指出，據有媒體報導，前海基會董事長、民進黨創黨元老洪奇昌以台灣產經建研社理事長身分率團赴北京交流，與中方產業人士座談，卻未見政府表態；反觀前總統馬英九參加海峽論壇，陸委會卻嚴正警告，批評其「有失立場」、「配合中共政治操作」，並強調海峽論壇是中共統戰平台，警告馬英九不得成為對台統戰樣板。

陳偉杰怒批，評類似行為卻有截然不同的政治評斷，質疑民進黨的選擇標準是只有黨派嗎？呼籲政府應以一致標準檢視所有涉中行為，避免讓民眾對公共政策失去信任，陷入「只許綠官交流，不許藍營點燈」的荒謬情境。

議員蔡淑君則提到，針對民進黨立委沈伯洋父親在中國經商引發質疑，賴清德卻高調護航，指其為「正當國際貿易商」，並痛批外界為「中共在地協力者」。她批評，民進黨自家人赴中經商可以、其他人就是「賣台」，做法雙標至極，「綠能你不能」的心態令人不齒。

議員江怡臻指出，民進黨過去曾抹黑在野人士與中國有商業往來，如今卻對黨內人士赴中交流睜一隻眼閉一隻眼，令人困惑。她呼籲政府應建立透明、統一的檢視機制，公平處理所有涉中事務，避免將國家政策工具化，損害社會團結與民主信任。

議員白珮茹也批評，民進黨一邊高喊防範統戰，一邊默許高層與中國互動，標準前後矛盾。她強調，主流民意不應由政黨顏色決定，政府應回歸理性務實，以公平標準處理兩岸交流，否則只會加深社會對立與信任危機。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法