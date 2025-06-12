徐巧芯嗆栽贓查戶籍 不道歉就告 剷除黑芯反批欺壓百姓

國民黨立委徐巧芯。（資料照）

2025/06/12 18:15

〔記者董冠怡／台北報導〕國民黨籍立法委員徐巧芯今表示，罷團在廣播節目、社群平台「栽贓」她動用公權力去查罷團戶籍、以耳語方式威脅，完全不是事實，也不知罷團住所位置，要求24小時內未道歉將提告；對此，「剷除黑芯」回應尊重，指欺壓、威嚇、霸凌百姓就是「徐委員」的作風嗎？

剷除黑芯指出，尊重徐巧芯法律上的權利，但她身為民選代表，整天只會對平民老百姓興訟，適合擔任立委嗎？欺壓、威嚇、霸凌百姓就是「徐委員」的作風嗎？並以她在政策說明會上發言「有些人住在違建裡」，和聲稱的不知住哪，明顯語意落差。

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剷除黑芯強調，徐巧芯勿再用提告轉移自身爭議，並以公民身分詢問，「跟疑似共諜的林岳龍合照有要說明嗎？不出席立法院國防預算解凍案有要解釋嗎？」面對大小爭議始終不願解釋、說明，做錯事也從不道歉，只會利用立委絕對話語權，透過訴訟欺負民眾，絕非台灣人民對於民代的期待。

對於罷團聲明，徐巧芯反批發言不實，政策說明會提到違建，當時都還沒人上台，何來偷偷威脅之說？公開提醒民眾不要住違建，哪裡有威脅？她連吳靜怡住在發言人小令家也不曉得，看節目才知道，是要怎麼查戶口？說她以公權力去查，是很嚴重的指控，如有個資法問題，為何不提告？強調自己提告是針對「用公權力查戶口」、「偷偷耳語跟grace說『你住違建我都沒有講了』」，因為這兩件事都不存在，可受公評。

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