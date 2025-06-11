駁沈伯洋說法 國民黨：沈父公司3月仍與中國生意往來

國民黨今日上午召開「沈伯洋家族大展『紅』圖 ，洗白台商，民進黨擋軍人加薪，應為軍人鳴冤」記者會。（記者施曉光攝）

2025/06/11 11:48

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今（11）日上午再度召開記者會鎖定民進黨立委沈伯洋，該黨智庫副執行長凌濤指出，沈伯洋自稱父親2019年以來已6年未到中國，這是「玩弄話術」而且「說謊」，事實是直到今年3月11日沈家的兆億公司仍與中國有生意往來，進口中國商品高達93噸，完全打臉沈伯洋的說法。

凌濤質疑，「黑熊學院」販賣的商品有沒有可能就是委託沈父的兆億公司跟中國進貨？為何急難救助包外面只賣260元、「黑熊學院」要賣2000元？昔日沈伯洋批評「淘寶」的中國製商品是「養、套、殺」，但沈家的兆億公司販賣商品一樣也從中國進貨，是否也是被中共「養、套、殺」？

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他質疑，沈伯洋已經成為「中國紅熊」，「黑熊學院」的協力廠商又有共諜，再加上前外交部長吳釗燮任內斷交8個邦交國，跟隨吳釗燮10年的助理也是共諜，現在民進黨與「中國紅熊們」在立法院阻擋國軍加薪，中間是否有共諜的影子？這些巧合問題，沈伯洋必須直球對決回應。

國民黨發言人鄧凱勛表示，台北地檢署昨日起訴共諜案，但至今無人問責吳釗燮，「抗中保台」早已淪為執政黨的遮羞布，沈家一方面賺紅錢，另一方面又搞「抗中保台」，檢驗別人時拿顯微鏡來檢視，但檢驗自己時卻開「美肌『綠』鏡」，過去沈伯洋抹紅台商都是第五縱隊，如今沈父被揭發大賺紅錢，沈伯洋又要大家別把商人都當成中共同路人。

鄧凱勛說，國民黨一貫主張兩岸有序交流，台商不是原罪，所以他呼籲中國國台辦不要懲罰沈伯洋的父親，所有台商都不應該受到懲罰。

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