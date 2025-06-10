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    傳賴清德為補選劃紅線 林俊憲：民團努力付出提名應讓「公民先行」

    民進黨立委林俊憲。（資料照）

    民進黨立委林俊憲。（資料照）

    2025/06/10 11:44

    〔記者謝君臨／台北報導〕大罷免三階起跑，週刊報導兼任民進黨主席的總統賴清德已為補選劃下紅線，在提名上同樣採「公民先行」原則。對此，民進黨立委林俊憲表示，其實黨內同志應該有這樣的一個共識，因為大罷免是公民團體在前面非常努力付出，應讓公民先行，若民團認為該區民進黨有適當人選，大家可以一起合作。

    週刊報導，民進黨與罷團在提名策略上達成共識，維持「公民先行」原則，未來人選先由罷團自主產生，若罷團認為某區的最佳人選恰好是民進黨人，民進黨才會從善如流予以提名。賴清德更勒令黨內派系「現在不要講補選，誰講我就不徵召誰」，親自劃下紅線，禁止黨內搶著出頭爭補選。

    對此，林俊憲指出，媒體報導，賴清德對於未來如果大罷免、大成功的立委補選劃下紅線，他不清楚這樣的根據何來，賴清德也不需要劃下紅線，其實民進黨黨內同志都應該要有這樣的一個共識，因為推動大罷免是民團在前面，他們非常努力付出，所以未來的立委補選不應該在這個時候列為討論。

    林俊憲說，就算有補選，也應該優先尊重民團，若民團有人，就應該要「公民先行」，讓其人選參加，若民團認為，民進黨在該區有適當人選，大家可以一起合作，這是一個默契，也應該是目前大概很多人都有這樣的一個看法，因為畢竟推動大罷免、大成功的是這些民團，他們辛辛苦苦努力來的。

    林俊憲認為，民進黨現在要做的，其實就是全力協助大罷免，讓大罷免、大成功，才能改變國會生態，才能挽救國家，才能讓未來的民進黨執政了，能夠讓國家回到正軌，不要再讓藍白繼續違法亂憲。

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