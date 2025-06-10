同意罷免25％門檻不難！ 黃暐瀚：關鍵在「不同意」能開出多少？

人民作主志工團手持「大罷免、反共保台」標語行踏花蓮金三角商圈。（資料照）

2025/06/10 11:19

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免二階段拚連署，國民黨涉嫌大量死亡連署、冒名連署，檢調介入調查，多名黨內幹部遭搜索約談甚至羈押，如今藍綠罷免案呈「31：0」態勢，第三階段「罷免投票」指日可待。對此資深媒體人黃暐瀚表示，罷免要投出跨過25％的罷免門檻一點不難，關鍵還在「不同意罷免票」能開出多少？

黃暐瀚在臉書PO文表示，是害怕？還是沒熱情？大罷免目前「31：0」，跌破很多藍營KOL（關鍵意見領袖）的眼鏡，幾個月前，許多藍營意見領袖的主流論述都還在講「藍營只有葉元之危險，綠營可能要被罷掉五個，甚至七個」，沒想到二階過後，罷綠卻是「一席難求」，於是，「辦藍不辦綠」、「政治打壓」變成目前的主要論述。強調都是因為綠營「司法迫害」、「全台收押」，所以藍營選民「會怕」，不敢出門連署。

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黃暐瀚指出，連署書會交給中選會，如果藍營選民真的「會怕」，那最後投票資料也是由中選會統計，會不會「連投票都怕」？如果罷綠委紛紛失敗，是因為藍營選民「沒熱情」？那失去熱情，甚至失去對藍營的認同與榮譽感的原因，與「大量死亡連署、抄寫名冊、偽造文書」有沒有關聯？如果有關，藍營卻不面對、不翻頁，甚至「不認錯、不道歉」，怎麼找回支持者的信心與熱情？

黃暐瀚分析，幾週前台灣民意基金會的民調，早就已經揭露了這樣的狀況，民進黨支持者，八成二可能去投；國民黨支持者，五成五可能去投票，投票率預估：台北市六成八，新北市五成九，桃園市六成三，台中市六成，台南市五成七，高雄市六成二，其他 16 縣市平均六成一。

黃暐瀚直言，六成以上的投票率，代表要投出跨過25%的罷免門檻，一點不難，關鍵還在「不同意罷免票」能開出多少？不管是「害怕」還是「沒熱情」，對藍營立委來說，都不是好消息。

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