張立齊遭除籍嗆中國定居證已失效 陸委會：效期長短不影響違法事實

在中國華僑大學任教的台籍人士張立齊，因持有中國定居證，已被陸委會註銷台灣身分。（圖取自華僑大學官網）

2025/06/09 17:53

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台籍教師張立齊長年在福建任教，因領取中國定居證，遭陸委會註銷台灣戶籍。張立齊8日發表聲明，稱定居證已於2024年6月過期失效，痛批政府無證據粗暴除籍，讓他淪為「流浪地球人」。陸委會今日強調，中共所製發的證件效期長短，或經政府查獲時是否逾證件有效期限，均不影響當事人行為已經違反我國法律之事實。

陸委會今年4月16日頒布令釋，凡持有中國身分證或「定居證」，將被註銷台灣戶籍。陸委會副主委梁文傑上週四宣布，張立齊已於2024年取得中國定居證，依法除去台灣身分，未來如要入境台灣須申請許可。

請繼續往下閱讀...

張立齊在中國的華僑大學任教，是2024年首批參與福建「兩岸融合發展」政策的台灣教師，他因此申領中國定居證。但日前被陸委會除籍後，他不滿嗆聲稱，定居證有效期僅6個月，早在2024年6月失效。並質疑，陸委會若堅稱其證件有效，應公布證據，「否則就是無憑無據取消我的國籍」。

對此，陸委會表示，依司法院大法官釋字第287號解釋，行政主管機關就行政法規所為之函釋，係闡明法規之原意，應自法規生效之日起即適用，而非自函釋之日起算。

陸委會強調，國人申領持用中共護照、身分證、定居證等證件或在中國設籍，已經構成違反兩岸條例單一身分規定，依法必須註銷台灣人民身分。至於中共所製發的證件效期長短，或經政府查獲時是否逾證件有效期限，均不影響當事人行為已經違反我國法律之事實。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法