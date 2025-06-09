揭國共紅媒認知作戰一條龍 綠營籲全民抵禦破壞台灣民主行為

立法院民進黨團召開記者會，黨團幹事長吳思瑤指出，中共官媒製作素材發動攻擊，台灣紅媒加工加料接力攻訐，再由中國官方宣布制裁、長臂管，其中經典案例就是現在鎖定開刀、攻擊的立委沈伯洋。（記者田裕華攝）

2025/06/09 12:51

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院民進黨團今舉行「國共紅媒，認知作戰一條龍；精準打假，全民防禦一條心」記者會，指控中國和國民黨及在台紅媒聯手，利用台灣民主破壞民主，現在進行式就是抹黑、抹紅民進黨立委沈伯洋，以及其父親所從事的國際貿易工作，呼籲全民一起防禦，抵禦國共、紅媒這種破壞台灣民主的作為。

民進黨團幹事長吳思瑤指出，這段時間清楚揭示出國共聯手認知作戰有三手法，包括：中共官媒製作素材，發動攻擊；台灣紅媒加工加料，接力攻訐；中國官方宣布制裁；長臂管轄。他說，中國利用台灣民主開放性破壞民主，其中的經典案例，也是現在進行式，就是鎖定沈伯洋做為第一個被拿來開刀、攻擊的對象。

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中國的目的為何？吳思瑤同樣舉出三點，包括：製造寒蟬效應，壓縮台灣言論空間；轉移焦點，稀釋藍白負面爭議；分化鬥爭，抹黑攻訐打擊執政。

吳思瑤也列出「國共紅媒認知作戰一條龍」的時序表，指今年5月27日，中國全國政協主席王滬寧密會台媒高層，傳令啟動促統反獨宣傳；5月28日、29日中國舉行「海峽兩岸中華文化峰會」，這是不折不扣媒體人的統戰論壇，接著就開始一連串攻擊民進黨的作為。

吳思瑤說，首先是6月3日香港官媒大公報抹黑攻擊沈父；翌日台灣旺中旗下媒體接力攻擊沈伯洋；6月5日中共國台辦宣布制裁沈父關聯企業；今天國民黨接力召開記者會協同作戰，針對沈伯洋持續抹黑渲染、擴大攻擊，國共聯手兩岸協作認知作戰一條龍，沈伯洋就是風口浪尖，被聯手攻擊的立委。

吳思瑤表示，從王滬寧對統媒下指示後，有數十個國民黨不管是網紅、政論節目名嘴及從政人士一一附和，配合國共媒體的認知大作戰。他因此呼籲，全民共同抵禦國共、紅媒這種破壞台灣民主的作為。

民進黨團副書記長郭昱晴指出，沈伯洋被港媒大公報大篇幅頭版報導，該媒體為香港中聯辦控制，也就是立法院長韓國瑜於2019年當選高雄市長首度踏入的中聯辦，對於民進黨政府、立委、NGO團體只要挺台反中，它就用台獨搞分裂大篇幅報導，沒有正確確實來源，只是配合中國統戰，就是北京的公告欄。

郭昱晴認為，用扭曲的方式抹黑沈父的國際貿易，原因簡單，就是沈伯洋做對了要保護台灣這件事。他強調，沈父的國際貿易目的地是中南美洲，而非中國，中國為了找台灣立委出氣，把自己經濟當武器亂揮，倒霉的是中國的商人。而配合中國把整件事說成親中、賺紅錢的人和媒體，「你們真的不懂何謂國際貿易。」

內政委員會民進黨籍召委張宏陸說，所有民進黨立委都踩到共產黨痛處，因此持續發動抹黑、抹紅綠委，沈伯洋只是開始，而中國給台灣另一個警告，是「台商若不配合我們，也這樣對你。」他強調，兩岸人民關係條例第33-1條規範得很清楚，陸委會應當馬上站出來，讓台灣人民知道紅線在哪裡，才不會誤踩。

立法院民進黨團副書記長郭昱晴指出，沈伯洋被港媒大公報大篇幅報導，該媒體為香港中聯辦控制，配合中國統戰，就是北京的公告欄。（記者田裕華攝）

立法院民進黨團今舉行「國共紅媒，認知作戰一條龍；精準打假，全民防禦一條心」記者會，左起：內政委員會召委張宏陸、黨團幹事長吳思瑤、黨團副書記長郭昱晴。（記者田裕華攝）

立法院民進黨團指控由中共舉辦的「兩岸媒體人北京峰會」，其實是統戰論壇。（立法院民進黨團提供）

立法院民進黨團揭露「國共紅媒認知作戰一條龍」時序表。（立法院民進黨團提供）

立法院民進黨團指控香港官媒對民進黨立委沈伯洋進行不實報導。（立法院民進黨團提供）

立法院民進黨團指出，從中共全國政協主席王滬寧對統媒下指示後，有數十個國民黨不管是網紅、政論節目名嘴及從政人士一一附和，配合國共媒體的認知大作戰。（立法院民進黨團提供）

立法院民進黨團強調，民進黨立委沈伯洋的父親所從事的國際貿易工作，主要目的地是中南美洲國家，而非中國。（立法院民進黨團提供）

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