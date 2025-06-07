支持中央總預算立委 卓榮泰：將優先協助所屬地方政府

行政院長卓榮泰在屏東勝利星村提到中央總預算遭不合理刪減，將優先協助支持中央總預算立委所屬地方政府。（記者李立法攝）

2025/06/07 17:23

〔記者李立法／屏東報導〕行政院長卓榮泰今天面對屏東縣長周春米爭取地方文化建設補助時表示，中央總預算遭立法院不合理刪減2000億，讓政府施政陷入困境，更沒有多餘的經費補助地方，儘管如此，對地方該有的建設，中央也會努力做到，對於支持中央總預算的立委，政府將優先協助其所屬地方政府解決建設經費短缺問題。

卓榮泰表示，中央總預算因為立法院不合理的刪減，使得中央已沒有能力再像過去一樣補助地方經費，行政院從今年4月開始已經沒有錢繳電費，行政院及各部會的業務費都遭到凍結，立法院不理性審查預算，讓政府施政陷入困境，儘管如此，對政地方該有的建設以及需要中央合作的地方，行政院也會努做到。

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卓榮泰指出，審查今年中央總預算時，屏東立委鍾佳濱及徐富癸都是支持中央政府，在中央預算遭刪減、可動用經費有限的情況下，將優先協助支持中央預算立委所屬的地方政府，對於當初大筆刪除中央預算的立委，他想問問這些立委，中央該如何支持其所屬地方政府，這不是報復的心態，而是一個輪廻，當部份縣市首長跑到行政院抗議經費縮減時，是否該回去詢這些立委，當初在刪預算時為何沒有想到這一點，讓政府陷入這樣的困境，只好依相關法規，酌減地方補助款。

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