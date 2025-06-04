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    林昀儒被戴「紅領巾」 涉外人士：利用不知情運動員操弄統戰

    林昀儒被邀請前往公開活動還戴著「紅領巾」。（取自微博）

    林昀儒被邀請前往公開活動還戴著「紅領巾」。（取自微博）

    2025/06/04 14:46

    〔記者蘇永耀／台北報導〕台灣桌球好手林昀儒在中國出席活動，造訪山東鄒平市渤海實驗學校時，被配戴了「紅領巾」引發政治敏感爭議。體育署今（4）日強硬表態，強調體育交流不應夾雜統戰操作，並重申「對等尊嚴、相互尊重」是兩岸互動的基本原則。涉外人士也指出，中國異常的高調背後，反映出高度的缺乏自信：桌球打不贏，就說他是中國人、看到台灣人，就想吃豆腐。這是一個有計畫性的統戰活動，利用不知情的運動選手來操弄對台統戰。

    涉外人士說，針對林昀儒被吃豆腐一事，已確認林昀儒不知情也有注意到不妥。林昀儒到中國參加桌球比賽，據了解，是不知情狀況下，以為是單純的球賽活動，結果上當，被趕鴨子上架，現場他有發現不妥、有反應，據了解也將不再出席今天的活動。

    涉外人士指出，注意到此訊息已在中國新聞、社群擴散，中國異常的高調背後，反映出高度的缺乏自信：桌球打不贏，就說他是中國人、看到台灣人，就想吃豆腐。

    所以這是一個有計畫性的統戰活動，利用不知情的運動選手來操弄對台統戰。而這與台灣藝人常被迫發文一樣，體育單位除應提醒並保護選手，並且也要提醒國內各界青年學子若預計赴中進行各領域交流，都要特別注意這類統戰風險。

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