為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    屢被酸「燕子不動產」 盧秀燕諷議員常識好像不太夠

    台中市議員諷「燕子不動產」，賣地史上最高直衝千億大關。（記者蘇孟娟攝）

    台中市議員諷「燕子不動產」，賣地史上最高直衝千億大關。（記者蘇孟娟攝）

    2025/06/03 20:24

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市預計26日標售水湳經貿園區等17筆值520億的精華區土地，今天市議員陳淑華及陳俞融總質詢時，再諷市長盧秀燕上任以來，已標售962億餘元土地，「燕子不動產」一再賀成交，續衝千億大關；盧秀燕強調，標售的土地包括抵費地及配餘地，均非「市有地」，依法標售為償開發成本，卻一直弄混，議員這方面常識好像不太夠。

    陳淑華指出，盧秀燕罵中央預算史上最高、不會做就換人，只顧罵中央卻未自己檢討，台中市今年度預算歲出1908億，比她剛上任的2019年多出了662億，預算今年也是史上新高，甚至中央補助款從200多億增加到530億。

    陳淑華指出，盧秀燕任內總預算逐年增加，但她上任後拚命標售土地，6年多來處分抵費地及配餘地已高達962億，6月26日又要標售底價520億的土地，「燕子不動產」不斷賀成交，賣地續衝千億大關，但資源愈來愈多，建設卻一再延宕、不斷追加預算。

    議員陳俞融更質疑，26日要標售的土地達12.45公頃，約17個足球場大，任內已連年大賣重劃區抵費地及區段徵收配餘地，不僅金額驚人，甚至賣給建設開發公司的比例竟高達5成以上，引發「政府淪為土地仲介」的質疑；謝家宜也質疑，盧市府一再大賣土地，根本掏空台中未來的城市發展空間。

    不過，國民黨議員陳政顯則指出，過去市府推動公辦重劃或區段徵收的開發成本，均是舉債來建設，配回的土地進行處分以利還債合情合理，被說成天大錯誤；況且標售土地採公開標售，也不能限制投標對象。

    對於一再被諷「賣地女王」及「燕子不動產」，盧秀燕也不忍了，先說，上任以來施政面臨排山倒海壓力、扯後腿、抹黑，但處理的配餘地及抵費地均不是市有地，很多議員搞混，「當議員還是要學著點」。

    盧秀燕說，開發重劃區均有開發成本，水湳開發成本500多億要還，賣地還開發成本，若有剩餘就做其餘公共建設，再有剩就入庫支援後續其他區建設，前市長就是如此處理，也是各地政府處理之道且行之有年；至於土地誰來買，她沒有意見，重點是公開合法。

    盧秀燕說，況且台中市特別訂出市有地100坪以上者均不能標售，標準比國家嚴；配餘地與抵費地均不是市有地，一直弄混「曝露議員這方面常識好像不太夠」。

    台中市長盧秀燕諷「議員常識好像不太夠」。（記者蘇孟娟攝）

    台中市長盧秀燕諷「議員常識好像不太夠」。（記者蘇孟娟攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播