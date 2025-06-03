屢被酸「燕子不動產」 盧秀燕諷議員常識好像不太夠

台中市議員諷「燕子不動產」，賣地史上最高直衝千億大關。（記者蘇孟娟攝）

2025/06/03 20:24

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市預計26日標售水湳經貿園區等17筆值520億的精華區土地，今天市議員陳淑華及陳俞融總質詢時，再諷市長盧秀燕上任以來，已標售962億餘元土地，「燕子不動產」一再賀成交，續衝千億大關；盧秀燕強調，標售的土地包括抵費地及配餘地，均非「市有地」，依法標售為償開發成本，卻一直弄混，議員這方面常識好像不太夠。

陳淑華指出，盧秀燕罵中央預算史上最高、不會做就換人，只顧罵中央卻未自己檢討，台中市今年度預算歲出1908億，比她剛上任的2019年多出了662億，預算今年也是史上新高，甚至中央補助款從200多億增加到530億。

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陳淑華指出，盧秀燕任內總預算逐年增加，但她上任後拚命標售土地，6年多來處分抵費地及配餘地已高達962億，6月26日又要標售底價520億的土地，「燕子不動產」不斷賀成交，賣地續衝千億大關，但資源愈來愈多，建設卻一再延宕、不斷追加預算。

議員陳俞融更質疑，26日要標售的土地達12.45公頃，約17個足球場大，任內已連年大賣重劃區抵費地及區段徵收配餘地，不僅金額驚人，甚至賣給建設開發公司的比例竟高達5成以上，引發「政府淪為土地仲介」的質疑；謝家宜也質疑，盧市府一再大賣土地，根本掏空台中未來的城市發展空間。

不過，國民黨議員陳政顯則指出，過去市府推動公辦重劃或區段徵收的開發成本，均是舉債來建設，配回的土地進行處分以利還債合情合理，被說成天大錯誤；況且標售土地採公開標售，也不能限制投標對象。

對於一再被諷「賣地女王」及「燕子不動產」，盧秀燕也不忍了，先說，上任以來施政面臨排山倒海壓力、扯後腿、抹黑，但處理的配餘地及抵費地均不是市有地，很多議員搞混，「當議員還是要學著點」。

盧秀燕說，開發重劃區均有開發成本，水湳開發成本500多億要還，賣地還開發成本，若有剩餘就做其餘公共建設，再有剩就入庫支援後續其他區建設，前市長就是如此處理，也是各地政府處理之道且行之有年；至於土地誰來買，她沒有意見，重點是公開合法。

盧秀燕說，況且台中市特別訂出市有地100坪以上者均不能標售，標準比國家嚴；配餘地與抵費地均不是市有地，一直弄混「曝露議員這方面常識好像不太夠」。

台中市長盧秀燕諷「議員常識好像不太夠」。（記者蘇孟娟攝）

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