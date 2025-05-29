海委會副主委吳美紅辭職 新職曝光

海委會副主委吳美紅（左二）辭職，將接任考試院副秘書長。（取自管碧玲臉書粉專）

2025/05/29 07:38

〔記者洪定宏／高雄報導〕總統府官網昨天公告海洋委員會副主任委員吳美紅「已准辭職，應予免職」，6月2日生效。外界將此人事異動跟近日立法院質詢有關，但權威人士透露，吳美紅去年早就想申請退休，獲主委管碧玲慰留後，她同意留任1年，並非無預警，更不是立法院的壓力。

據了解，吳美紅去年5月20日就想離職，管碧玲慰留她，當時說好留1年。後來，去年12月，考試院向海委會借將，考試院副秘書長一職等她半年到現在，所以吳美紅依約留任到今年5月20日才提辭呈。

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管碧玲表示，吳美紅是國家不可多得優秀的人才，但家在台北，調任新職，同樣是為國家所用，「我無法再勉強她」。

據指出，台大法律系畢業的吳美紅，長年在陸委會服務，從陸委會副主委出任行政院顧問，再轉總統府第一局局長，前總統馬英九任內，曾參與「馬習會」談判，前總統蔡英文於2020年將她調回陸委會副主委，凸顯其法律專業及熟悉兩岸事務，深受高層肯定。

2023年1月，管碧玲接任海委會主委，延攬吳美紅出任副主委，她為人風評佳，做事不會「鑽牛角尖」、「大小眼」，深受海委會基層肯定。

但因住家在台北，去年萌生倦勤之意，新內閣上任之際，吳美紅不願續任副主委，打算申請退休，但獲管碧玲慰留。

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