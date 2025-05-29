爆朱凱翔對女記者伸鹹豬手還偷親 鍾年晃怒斥「金價系胎哥郎」！

鍾年晃砲轟朱凱翔。（資料照）

2025/05/29 00:28

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕名嘴朱凱翔27日在自己的網路節目上，提到2021年重啟核四公投的事時，怒斥「都是南部低端在灌（不同意）票」，挨轟貶低南部人，28日還嗆「低端還怕人說？」讓輿論怒火延燒。對此，資深媒體人鍾年晃揪朱凱翔過去性騷黑歷史，砲轟朱凱翔「金價系胎哥郎（台語：真的是噁心人）！」

朱凱翔27日在其經營的YT頻道「不演了新聞台」節目「誰來早餐」中，提到最近藍白聯手通過讓現行核電廠運轉執照有效期間延長為60年的《核管法》修正案，以及民眾黨提案的「核三繼續運轉公投」被外界砲轟的事，痛罵現在有綠營民代指責「憑什麼幫屏東人決定讓核三延役？」過去2021年核四重啟公投時，北部、中部民眾都是支持的，就因為「南部低端在灌票」，讓核四重啟告吹，「你們又憑什麼幫北部人決定？」

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朱凱翔一席發言隨即遭炎上，大批網友砲轟貶低南部人。怎料朱凱翔28日直播，續批南部人低端，標題還直接打上「顏色錯了人不如狗！低端灌票還怕人說？」，讓輿論怒火越燒越大。

對此，鍾年晃28日晚間在政論節目《新台灣加油》砲轟朱凱翔，還翻出其過往被雲林縣無黨籍議員陳芳盈指控，當面問她「我可以和妳打砲嗎？」的黑歷史，以及日前他與藍營台北市議員鍾沛君等人同框直播，一直向鍾沛君說「恕我攔轎」這種充滿性暗示的黃色笑話，引發網友熱議的事，直呼朱凱翔就是性騷擾的慣犯。

鍾年晃還爆料，其實很多新聞從業者都遭朱凱翔性騷過，據他所知有名女記者，在一場辦在KTV的聚會上，被朱凱翔伸鹹豬手，又抱又牽手，甚至假藉要講話偷親人家，主持人許貴雅也表示，她其實也有聽過同業類似控訴。鍾年晃怒斥：「什麼叫低級？朱凱翔你這個標準的噁心又低級！哩金價系胎哥郎你知道嘛！」

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