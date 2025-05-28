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    心虛？葉元之稱「國民黨是為民著想的政黨」 講完竟自己笑了出來……

    國民黨立委葉元之。（資料照）

    國民黨立委葉元之。（資料照）

    2025/05/28 17:03

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委葉元之近日上網路節目接受訪談時，稱「國民黨是為民著想的政黨」，怎料說完這句話疑似心虛，自己忽然笑了起來，該發言片段隨後被PO到網上掀起熱議。

    核三廠2號機本月17日停機除役，藍白13日再次聯手通過「核子反應器設施管制法第六條條文修正案」，將現行核電廠運轉執照有效期間延長為60年，引發外界質疑與批評。而葉元之近日上YT「不演了新聞台」節目「打綠班晚點名」時就談到此事。

    葉元之表示，「核管法並不是通過之後馬上（讓核三）延役耶！我不知道這些人法條有沒有看過？核管法是把延役的條件鬆綁，但延役的主動權還是在台電嘛！是台電評估之後覺得非延不可，它才會延嘛！其實我們通過這個核管法也被很多國民黨的支持者罵啊，上次陳揮文就在我旁邊罵啊，他不是指著我的鼻子罵啦，他就說『國民黨幹嘛去做這個東西？在野黨就是監督執政黨就好了啊，在野黨幹嘛去幫執政黨解套？』」

    接著葉元之有些結巴地說出「但是你也知道，國民黨就是一個……這個……這個……為民著想的政黨」，說完疑似心虛，自己不小心笑了出來，笑完再把話說完，「我們就很怕缺電啊」。一旁的主持人謝克洋還調侃，「你自己講幹嘛偷笑？」

    該發言片段隨後被分享到Threads上，引發網友熱議，「自己也發現講出來的話太可笑」、「是為共產黨著想吧」、「那個『民』 是『中國人民』嗎？」、「豪洨到自己會笑，可恥！」、「講到自己都想笑，可見這群人不是笨，是壞！」、「我們有受過專業訓練，不論發生任何情況都不會笑的，除非忍不住」、「別睜著眼睛說瞎話了啦」、「說法荒謬到自己大腦都控制不住笑意」。

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