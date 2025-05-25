與盧秀燕談黨魁選舉？ 胡志強：盧不會輕易決定

前台中市長胡志強今（25日）被問到台中市長盧秀燕考慮參選國民黨主席一事時表示，盧秀燕一定會審慎考慮，不會輕易決定，盼大家有一點耐心，給她一點空間。（資料照）

2025/05/25 16:21

〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨今年將改選黨主席，前台中市長胡志強今（25日）被問到台中市長盧秀燕考慮參選國民黨主席一事時表示，盧秀燕一定會審慎考慮，不會輕易決定，盼大家有一點耐心，給她一點空間。

至於是否有勸進盧秀燕參選黨主席，胡志強說，「沒有，要等她願意跟我談的時候跟她談」。「她願意跟我談，我當然願意跟她談，她如果不想到處問、打草驚蛇，我也要尊重她」。

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胡志強今日在台北市舉辦新書發表會，媒體詢問是否有邀請黨主席朱立倫？胡志強表示，相信是有邀請，但現在忙反罷免的事情，邀請也不見得能來。辦什麼活動都不可能希望來的人都來，國民黨副主席夏立言今天也出國，不在台灣，沒有什麼故意不要什麼，每個人都很忙，自己也沒有什麼政治影響力、魅力，自己要了解自己的限制，感激所有能來的人，體諒不能來的人。

對於朱立倫稱520要罷免總統賴清德，但至今沒有下文？胡志強表示，他實在不太了解這些事情，國民黨現在的處境非常困難，真的應該置之死地而後生，能做的事都要做，「民進黨能做的事都在做了，他們很可能一年前就決定要改變國會這個情勢，我覺得我們沒有好好準備」。

媒體詢問，黨主席要換人做嗎？胡志強說：「我沒說這個事，是你說的，不要亂講」；媒體追問，能做的事情都要做，有包括罷免總統嗎？胡志強回應，一定要置之死地而後生，不要太多顧忌，國民黨已經走到今天這個地步，如果還要撕裂，「我沒有針對任何對象，大家求付出就好了，我和大家都要救這個黨，不求從這個黨再得到任何東西。」

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