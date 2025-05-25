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    中二罷免顏寬恒志工掃街 里長尾隨嗆：吃飽太閒、賺錢

    中二罷免顏寬恒志工昨天在烏日掃街連署，南里里蔡姓里長沒戴安全帽騎車一路尾隨，還嗆志工「吃飽太閒」。（「解顏行動」罷團提供）

    中二罷免顏寬恒志工昨天在烏日掃街連署，南里里蔡姓里長沒戴安全帽騎車一路尾隨，還嗆志工「吃飽太閒」。（「解顏行動」罷團提供）

    2025/05/25 15:39

    〔記者陳建志／台中報導〕台中市第二選區罷免立委顏寬恒，罷團高呼尚缺5000份才能達安全門檻，目前志工仍每天持續掃街、擺攤衝連署，不過昨天有3女1男志工前往烏日區溪南路掃街，烏日區南里里蔡姓里長沒戴安全帽騎機車沿路尾隨，還嗆志工「吃飽太閒」、「賺錢也要賺有道理的」，讓志工心生恐懼。

    「解顏行動」罷團發言人小彥表示，昨天志工沿溪南路一路低調掃街，南里里蔡姓里長得知志工在掃街宣傳罷免後，便不停來回騎車尾隨，並在後面大喊「吃飽太閒」、「被人家煽動就這樣」、「賺錢也要賺有道理的」。

    小彥表示，蔡姓里長不僅沿路沒帶安全帽，還跨越雙黃線逆向行駛，後來甚至還來一個不明男子，騎車到志工前方不停朝志工拍攝、企圖不明。因當時一行4人有3個是女生，對此情況感到相當恐懼，有人甚至回來想到還會發抖。

    記者今天撥打蔡姓里長的手機查證，並未接電話，無法得知蔡姓里長對此事的回應。

    中二解顏團隊表示，志工都是義務排班絕無領薪水，並說該現象並非個案，也是許多地方的縮影。唯有透過繼續罷免，方能讓地方勢力與樁腳們意識到人民行使公民權的影響力，以防止這樣的惡劣行徑與恐懼，散播蔓延至下一代。

    小彥表示，從南投公告補件的狀況，可以推算中二選區屆時也有不少因1階已經連署被剔除，目前仍須5000份連署才能達到安全門檻，但目前收件狀況恐難以補件成功，很可能到最後沒有辦法和其他團隊共同進行3階投票，下架不適任立委，所以請中二選區還沒連署的民眾務必要踴躍連署。

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