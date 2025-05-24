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    重啟核三8/23公投 周春米：請尊重屏東人、不要再走回頭路

    屏東縣長周春米（中）呼籲「請尊重屏東人！」（記者羅欣貞攝）

    屏東縣長周春米（中）呼籲「請尊重屏東人！」（記者羅欣貞攝）

    2025/05/24 13:08

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕核三重啟公投昨天（23日）確定成案，將於8月23日投、開票；屏東縣長周春米今天（24日）再度重申，藍白兩黨在立法院沒有任何的討論，就草率通過核管法的修正，接下來又提延役公投案，「請問討論有那麼難嗎？」請尊重屏東人！已經除役了就不要再走回頭路。

    周春米今天接受媒體詢問時表示，「請問討論有那麼難嗎？我想請問尊重有那麼難嗎？」5月17日核三除役，這是整個社會政府等待已久、準備已久的重要關鍵時刻，「但是我們卻看到藍白兩黨5月13日在立法院沒有任何的討論」，就草率通過了核管法的修正，把核三再延長20年，接下來5月17日除役之後，「我們就看到5月20日晚上在立法院由民眾黨提案公投，核三延役的公投案」，昨天經過中選會討論確定8月23日舉行核三延役的公投。

    周春米表示，5月17日除役，5月23日確定要辦公投案，倉促的、草率的，「所以我要請大家仔細的思考，我們需要更多更多的討論，我們需要程序正義」，台灣的社會好不容易走到民主、走到自由，「我們不要倒退嚕」，大家要學會尊重，大家要學會討論，「請尊重屏東人！」長期已經40年在核三的影響、威脅之下，已經除役，「還要再走回頭路嗎？」

    民進黨屏東縣議員梁育慈今天也透過聲明，回應重啟核三公投，她表示，藍白聯手霸凌屏東，提核三重啟要公投，沒有討論、沒有專業、更沒有配套，照這邏輯，「我們也準備要來發動屏東地方性公投」，「您是否同意重啟第三核能發電廠之核廢料放置黃國昌及張啟楷家中？」既然全國可以決定核電要在屏東，屏東人是不是也可以決定核廢料要放哪？

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