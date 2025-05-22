刪減一般性補助款違法？ 行政院：新版財劃法無法溯及今年適用

對於地方政府認為，刪減一般性補助款預已違反財劃法規定，對此，行政院發言人李慧芝今（22）日再度強調，依照新版財劃法的規定，財政部應該在會計年度開始前4個月通知各地方政府被分配到的算定金額，因此實務上無法再回溯到今年適用。 （行政院提供）

2025/05/22 20:51

〔記者鍾麗華／台北報導〕對於地方政府認為，刪減一般性補助款預已違反財劃法規定，對此，行政院發言人李慧芝今（22）日再度強調，新版財劃法在今年3月21日公布時，114年度中央及各地方政府的預算都已依照原版財劃法完成編列及審議，其中也包括一般性補助款的編列。而依照新版財劃法的規定，財政部應該在會計年度開始前4個月通知各地方政府被分配到的算定金額，因此實務上無法再回溯到今年適用。

一般性補助款 依立院審議總預算結果刪減

對於外界指控刪減一般性補助款有違法之虞，李慧芝說，行政院主計總處通知地方政府刪減一般性補助款636億元，完全是依照立法院在今（2025）年1月21日三讀總預算案，以及立法院在同年3月12日否決行政院所提覆議案的結果辦理，並無違法之處。

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李慧芝指出，中央政府補助地方政府的依據，不論是按照地方制度法第69條或是財政收支劃分法第30條，都明確規範中央政府具有裁量權，為了全國經濟均衡發展，得酌予補助地方政府。

李慧芝強調，本次刪減一般性補助款的依據，是完全尊重立法院審議預算的權限，行政院是按照立法院的決議自行刪減預算，與外界所提「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」第12條、第13條以及第18條第3項等有關減撥、扣減、停撥等規定完全無關；而且，行政院主計總處去（2024）年8月30日就去函各縣市政府，也告知有關核定今年度中央對各市縣一般性補助款，如經立法院審議結果有所刪減，將依其審議結果配合調整。

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