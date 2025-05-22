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    中央統刪地方補助款 盧秀燕：會讓外界誤會「對地方政府出氣」

    中央統刪地方補助，盧秀燕出席行政院會喊話依法行事，否則外界誤會「對地方政府出氣」。（圖由市府提供）

    中央統刪地方補助，盧秀燕出席行政院會喊話依法行事，否則外界誤會「對地方政府出氣」。（圖由市府提供）

    2025/05/22 15:14

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕立院刪減中央政府總預算，行政院基於許多政策窒礙難行，決定統刪中央給地方政府的一般性補助款，台中市長盧秀燕今出席行政院會籲行政院審慎思考處理，因為一般性補助款是法定預算，影響地方推動教育、社福及基礎建設，統刪地方預算會讓外界誤以為中央是否將預算被刪減的不滿，轉移到地方政府與民眾身上，「對地方政府出氣」，盼行政院務必依法行事。

    行政院日前宣布統刪中央給地方的一般性補助款，刪減幅度大約25%，引發縣市反彈，盧秀燕今日北上出席行政院會，針對中央統刪地方補助，喊話政院依法行政。

    她說，地方一般性補助款是法定預算，必須依法提供地方政府，不得任意刪減，否則恐有違法疑慮，中央今年度總預算突破3兆元是歷史新高，前一個創新高是前總統蔡英文統執政期間，達到2.7兆元，今年多出3千億元以上，今年預算即使經刪減仍是史上最高。

    盧秀燕說，地方一般性補助款主要用在教育、社福及基礎建設等，是民眾最需要的預算，「統刪地方預算，會讓外界誤以為，中央是否將預算被刪減的不滿，轉移到地方政府與民眾身上」；她說，地方政府面對議會刪減預算，不會請中央部會或行政院協助處理，行政院面對國會，也不宜讓外界誤會是「對地方政府出氣」。

    盧秀燕說，立法院修正通過「財劃法」，行政院應依法行政，雖為聲請釋憲期間，仍應先按法律執行，待憲法訴訟結果再行調整，尤其一般性的地方補助款有法律保障，希望行政院務必依法行事。

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