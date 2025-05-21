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    總預算案、財劃法修正案有重大瑕疵 行政院今聲請釋憲

    針對「114年度中央政府總預算案」及「財劃法修正案」，行政院表示，在預算審議及立法程序中存有重大且明顯的瑕疵，已於今（21）日依法向憲法法庭提起憲法訴訟，聲請釋憲。（資料照）

    針對「114年度中央政府總預算案」及「財劃法修正案」，行政院表示，在預算審議及立法程序中存有重大且明顯的瑕疵，已於今（21）日依法向憲法法庭提起憲法訴訟，聲請釋憲。（資料照）

    2025/05/21 17:37

    〔記者鍾麗華／台北報導〕監察院3月24日已率先向憲法法庭聲請總預算案釋憲，立法院民進黨團16日也針對總預算案及「財劃法修正案」聲請釋憲，行政院表示，在預算審議及立法程序中存有重大且明顯的瑕疵，且違背權力分立原則等憲法要求，已於今（21）日依法向憲法法庭提起憲法訴訟，聲請釋憲。

    行政院發言人李慧芝今轉述行政院長卓榮泰表示，有關114年3月21日公布「中華民國114年度中央政府總預算案」及同日修正公布「財政收支劃分法」第8條第2項、第16條之1第3項與第30條第3項等規定，考量兩案在預算審議及立法程序中存有重大且明顯的瑕疵，進而毀棄依憲法民主原則所建立的責任政治體制，甚至妨礙法定機關正常運作及延宕機關本應如期履行的法定職責，並且違背權力分立原則等憲法要求，因此行政院於今日依法向憲法法庭提起憲法訴訟，聲請釋憲。

    李慧芝指出，卓揆強調行政院此次提出憲法訴訟的目的，在於透過憲法法庭的審理與裁判捍衛憲政體制，確保自由民主憲政秩序得以維持，並保障國家機關運作的正常與國家體制的永續發展。

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