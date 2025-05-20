立院通過核三廠重啟公投案 綠委痛批拿人命開玩笑

立法院院會20日下午處理民眾黨提出重啟核三廠公投案，在廣泛討論輪到提案人張啓楷時，張啓楷竟不在議場，民進黨立委王定宇掀翻張的座椅，痛批張啓楷是「薪水小偷」。（記者羅沛德攝）

2025/05/20 17:58

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院院會今表決通過由民眾黨團所提出的「您是否支持核三廠經主管機關同意確認安全無虞，繼續運轉」公投提案。民進黨立委痛批「攸關人命安全的議題怎麼能拿來公投？」且為何獨獨只針對屏東的核三廠，不敢提位於新北的核一、二廠，在核安、核廢料問題未解下，「請所有人民看清楚，這群人拿未來子孫的安全開玩笑！大罷免、大成功！」而提案的民眾黨多數委員卻不在場。

民進黨團於此一公投提案表決前，提議撤銷本案，但因人數劣勢以49票對57票敗陣。而後本案表決時，藍白則反以58票對49票強勢通過公投提案。

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民眾黨團原擬具公投提案主文：「您是否同意第三核能發電廠經通過整體安全評估後，恢復繼續運轉？」是否有當？敬請「全民」公決。對此，民進黨立委賴瑞隆批評，該案目前是在「立院」公決，而非「全民」公決程序，連程序都搞錯，令人非常擔憂內文訴求清不清楚？民進黨立委鍾佳濱則說，「恢復」是停了再啟動，「繼續」則是未停而持續，批評白營邏輯不通、中文也不通。

而後，民眾黨團提出修正動議，將公投主文改為：「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉？」請公決案。

「藍白真的不是好東西！」民進黨立委莊瑞雄表示，屏東人為國家經濟發展忍受40年，好不容易盼來核三廠除役，又來一個民眾黨說還要20年，「把輻射核廢料繼續放在屏東，通嗎？」民進黨立委陳亭妃質疑，「攸關人命安全的議題，怎能拿來作為公投題目。拜託藍白回頭是岸，不要拿台灣人民安全開玩笑。」

民進黨立委蔡易餘指出，核一、二廠提前除役，是因為燃料棒沒地方放，沒有乾式貯存場，所有核能發電的燃料棒只能放在燃料池，而核三廠二號機的燃料池面積只剩下13%，台電說頂多可以再用3到5年，民眾黨荒謬在哪，舉辦公投可能要花10億，就算恢復運轉頂多再用幾年，不如好好思考長治久安永續能源。

而在輪到民眾黨立委張啓楷發言時，張卻神隱不見，主席、立法院長韓國瑜特別宣布休息，但張並未現身。至於其餘登記發言的民眾黨立委林國成、劉書彬、林憶君也不見蹤影。

民眾黨立委陳昭姿則說，核三廠日前已除役，但在能源轉型還沒到位，再生能源仍面臨諸多挑戰，是否有必要透過民主機制，重新研議核三延役可能性。她也強調，核三延役有三個前提，包括尊重專業評估、保證能源穩定、落實民主參與，公投不是主張立即重啟，是通過安全評估由人民共同決定。

民進黨立委吳思瑤表示，公投提案人民眾黨立委黃國昌、張啓楷都不在場，不敢到場說明，不敢發言直球對決，「害怕什麼？敢做不敢當！」將嚴肅的科學、安全問題，簡化為政治問題，「可以拿人命安全來公投嗎？」吳也點名黃、張及國民黨主席朱立倫打臉過去自己的發言，把責任推給人民，這是政客。

壓軸登場的民眾黨立委黃國昌則說，尊重民進黨立委反對核三延役的意見，但所有能源政策都有正反利弊考量，是該冷靜下來，透過全體台灣人民共同討論、智慧，決定台灣未來能源政策走向。對於有委員說此事不能拿來公投，黃反問，民進黨當初針對要不要蓋核四訴諸公投，為何今天同樣核能議題卻急轉彎？

民進黨立委將「國會保護傘」道具放在張啓楷的桌上。（記者羅沛德攝）

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