賴總統擬向在野「國安簡報」 民眾黨批：拖一年才拋出

總統賴清德發表執政週年談話。（記者塗建榮攝）

2025/05/20 11:46

〔記者林哲遠／台北報導〕總統賴清德今日在就職週年時表示，將指示國安團隊著手規劃，向在野黨主席進行「重要國安情勢簡報」，期望朝野政黨領袖，無論政治立場為何，都能夠以國家利益為優先，以守護國家安全為前提，在相同的事實基礎上，坦率真誠交換意見、共商國是。民眾黨反批，朝野主要政黨領袖對話，其實早該進行，拖到就職一週年才拋出，已經遲延了許久。

民眾黨指出，這一年來，台灣在賴清德總統的帶領之下，停滯不前、內耗不斷，今日賴總統的演說，看不到台灣迎風轉型，反而深深感受台灣在逆風迷航；賴總統並未帶領大家穩健前行，而是美中兩大強權的夾縫中，賴政府準備不足導致台灣處境更加顛簸不平。

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民眾黨續指，台灣社會始終期待，賴總統應該肩負團結的使命，積極與在野黨合作對話，要進行真正有意義的對話溝通，弭平遭民進黨撕裂的社會團結，賴總統所拋出的「坦率真誠交換意見、共商國是」，應該在沒有前提框架、沒有預設立場的基礎上，坦率面對國家內外所面臨的重大挑戰與人民關切的重要議題。

回顧這一年來的國家治理，民眾黨批評，賴總統依舊在自欺欺人，貿易協定只聞樓梯響，選前承諾的政見看不到任何進度，台美21世紀貿易倡議停滯、CPTPP毫無進展，面對美國川普總統的關稅攻勢，政府應對凌亂，缺乏戰略。

民眾黨直言，賴總統畫大餅保證台美間磋商，會爭取台灣最大利益；然而，賴政府在這段時間與美國的「切磋」，已經讓台灣人民失去信心。美國關稅衝擊後，一個月之內，無薪假人數已突然增加一千多人，新台幣匯率的巨幅變動，更讓中小企業面臨空前挑戰，勞工朋友無所依歸。

賴總統的國家治理「對外無能、對內失能」，民眾黨痛批，社會住宅進度緩慢、潛艦國造進度延宕、再生能源目標難以兌現，核電歸零後火力發電占比衝高將近9成，今日賴總統面對核電的態度提及安全無虞、核廢有解、社會共識，那就請賴總統把「是否支持核三延役」交由全民公投共同決定，不只能展現直接民權，更是用更大的民主來解決紛爭最直接的表現。

民眾黨重申，台灣得來不易的民主，需要朝野共同來守護，民主前輩用血汗所開闢出的珍貴成果，不該倒退走回威權老路，民主法治的監督與制衡，不該被限縮甚至沒收，攸關公平正義的司法天秤，不該為掌權者所傾斜，更不該成為掌權者的打手，國家治理應誠懇傾聽民意，而非動輒對提出質疑者抹紅、抹黑，期盼賴政府真正敞開心胸，回應人民的訴求與期待。

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