國防部4名資深軍官詐取國家費用 遭監察院彈劾

監察院。（資料照）

2025/05/19 18:49

〔記者林哲遠／台北報導〕監察院今日表示，國防部所屬4名資深軍官，於任職期間，共謀詐取國家相關費用，經起訴並判決有罪之刑事責任外，在行政違失責任上，核已違反公務員服務法、公務員廉政倫理規範等規定，違法失職事證明確，嚴重敗壞官箴，損害政府信譽及公務人員廉潔形象，核有重大違失。本院於5月8日審查通過監委蔡崇義、賴鼎銘、林文程提案，全案移送懲戒法院審理。

彈劾案文指出，被彈劾人A員、B員、C員均為甲機關所屬人員，與乙機關所屬人員被彈劾人D員，共謀詐領國家相關費用之違失事實，經檢察官起訴，於偵、審中均坦承不諱，且自動繳交犯罪所得，違法情節事證明確，並有檢察官起訴書、法院判決等在卷為證。

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彈劾案文續指，被彈劾人等4員嚴重敗壞官箴，損害政府信譽及公務人員廉潔形象，已違反「公務員服務法」第1條、第6條、第7條、第8條及「公務員廉政倫理規範」第3點等規定，核有重大違失，有公務員懲戒法第2條第1款及第2款懲戒事由，爰依法提案彈劾，移送懲戒法院審理，依法懲戒。

監院補充，本案因涉及國家機密，按「國家情報工作法」規定，隱去應秘密內容後，於今日公告彈劾案文及其審查決定書。針對被彈劾人C員部分，審查委員浦忠成附具決定不成立理由略以，違失情節輕微，無懲戒必要。

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