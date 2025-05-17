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    台中市藥師公會理事長交接 盧秀燕讚廖偉翔、羅廷瑋「守護神」

    台中市長盧秀燕（中）由國民黨立委廖偉翔、羅廷瑋陪同，祝賀台中市藥師公會理事長許程平（左）就任。（記者黃旭磊攝）

    台中市長盧秀燕（中）由國民黨立委廖偉翔、羅廷瑋陪同，祝賀台中市藥師公會理事長許程平（左）就任。（記者黃旭磊攝）

    2025/05/17 20:48

    〔記者黃旭磊／台中報導〕社團法人台中市藥師公會今晚舉辦第32、33屆理事長交接典禮，台中市長盧秀燕由國民黨立委廖偉翔、羅廷瑋陪同到場，公會前後任理事長陳振聲、許程平迎接。盧秀燕致詞稱讚，許程平守護藥師權益，而在場的中華民國藥師公會全聯會祕書長以及廖偉翔、羅廷瑋、民眾黨立委林憶君都是「藥師守護神」。

    盧秀燕上午參加母校淡江大學國際事務與戰略研究所研討會，媒體詢問總統賴清德就職將滿周年，民調顯示不滿意度衝破5成，盧秀燕回覆，民調參考就好，相關發言引起外界關注。她今晚到潮港城出席藥師公會理事長交接儀式僅說，跟新任理事長許程平是「互相看長大」的好友，未提及政治議題。

    盧秀燕說，很認真聽許程平發言，許程平說要堅持藥師學生總量管制，這是在守護大家權益，而3位在場委員（立委）包括林憶君、廖偉翔及羅廷瑋都是「藥師守護神」，國民黨台中市議員陳政顯、黃馨慧、民進黨台中市議員林祈烽及無黨籍吳佩芸，都是藥師好夥伴，藥師團結為社會服務，台中市府也會跟公會攜手讓市民更幸福，更健康。

    民進黨立委何欣純晚間7點半到場，未與盧秀燕照面，何欣純感謝藥師在疫情後持續服務民眾，會持續協調相關爭議議題。

    台中市長盧秀燕（左3）感謝台中市藥師公會前任理事長陳振聲（左4）付出。（記者黃旭磊攝）

    台中市長盧秀燕（左3）感謝台中市藥師公會前任理事長陳振聲（左4）付出。（記者黃旭磊攝）

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