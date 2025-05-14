陳麗娜質疑高市民生醫院亂象多 院方、衛生局否認

高雄市立民生醫院遭市議員質疑亂象環生。（記者許麗娟攝）

2025/05/14 21:16

〔記者許麗娟／高雄報導〕國民黨高雄市議員陳麗娜今（14日）在議會市政總質詢時指出，市立民生醫院亂象環生，包括院長還只是代理、專科主任由非專科醫師擔任、獎金分配黑箱作業等，對此，民生醫院及衛生局發聲明澄清質疑非事實。

陳麗娜指出，民生醫院目前院長仍是代理，行政副院長也一直不安排人，家醫科醫師是新陳代謝科主任、腎臟科醫師是血液腫瘤科主任，人命關天的地方卻亂象環生，而且獎金分配黑箱作業、主管安插親信濫領獎金，公立醫院獎金上限約40萬元，但部分主管最高領近59萬元，嚴重排擠其他工作人員獎勵金，並指出加護病房無重症醫師負責、顧問林盟喬在民生醫院仍有專屬辦公室，且夫人天天陪上班等。

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民生醫院回應，加護病房負責醫師為胸腔暨重症專科醫師，2位專責醫師都符合資格，另議員所指的林醫師具家庭醫學專科及職業醫學科資格，代謝症候群為上述專科診治項目，內科及腎臟內科魏醫師則曾任民生醫院醫療副院長，現為顧問級醫師，具診治三高代謝疾病、貧血、一般血液疾病等各項內科疾病專業能力，亦發表血液科相關論文，2人皆具專業及行政能力，足以擔任科室主管。

對於獎勵金發放，民生醫院表示，均依高雄市衛生局所屬市立醫院獎勵金發給規定及人員分配原則發放，並無議員所指「黑箱作業」、「安插親信代領獎金」情事。另外，院內近2年聘用護理師人數均維持在322至328人，醫師65至67人，醫療專業人力維持穩定，且近期勉勵輪班護理師辛勞，每人每月獎勵金增加2000元以上。

另對於顧問醫師林盟喬夫人天天部上班一事，院方指林盟喬夫人是因個人復健醫療需求到院就醫，議員所述是片面扭曲的說法，院內聘任3位一級顧問醫師均提供辦公室，並未獨厚特定對象。

高雄市衛生局也回應，醫管中心設置是依高雄市政府任務編組作業原則規定設置，並已據此實質運作超過20年。為任務編組，負責市立醫院醫療業務及人力調度，配合協調公共衛生政策執行，負有落實公衛醫療政策、管考醫院經營、推動院際醫療合作及提升醫療品質等法定任務，所屬人員均由所屬市立醫院派員進駐衛生局辦理前述事務。強調設置醫管中心合法合規，並無適法性問題，且因應任務需求持續優化調整。

另有關市立醫院獎勵金發放，依高雄市衛生局所屬市立醫院獎勵金發給規定第11點，各市立醫院應成立績效評估委員會，依績效評核原則及客觀、量化具體績效指標，評估單位或個人貢獻程度及工作績效，分等第發給獎勵金，不得平均分配，議員所指由醫管中心主導並非事實。

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