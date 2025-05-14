國防部首批11億元預算委員會解凍 將送院會處理

立法院外交及國防委員會14日處理國防部主管預算凍結案，國防部長顧立雄列席報告並備詢。 （記者羅沛德攝）

2025/05/14 13:01

〔記者黃靖媗／台北報導〕國防部今年度業務費預算遭凍約744億元，立法院外交及國防委員會今日處理其中54案、逾11億元預算。在國民黨立委無人留下討論的情況下，由召委沈伯洋宣布，委員會同意解凍，將送院會處理。

立法院外交及國防委員會今（14）日處理院會交付114年度中央政府總預算決議，國防部主管預算凍結案等54案。顧立雄今日上午於委員會前受訪說明，除了潛艦後續艦因為尚未海測，未送出解凍報告之外，其餘解凍案都已送出，盼獲得國人及立委支持。

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顧立雄於委員會報告指出，54案解凍案共11億2184萬8000元，包含新型步槍採購案等。

顧立雄後續答詢說明，國防部業務費被凍結了30％，若要按照立法院訂出的，整體預算執行到30％才能解凍，預估要等到6月以後，屆時立法院可能已經休會。

顧立雄表示，他們希望能在5月底以前解凍凍結的30％業務費，不然對國防部的影響會相當大。

國防部業務費共被凍結30％，影響約744億元的預算，包含F16型機、幻象2000型機、康定級艦、成功級艦等主戰裝備及各式雷達委修等零附件籌補，與雷霆2000高爆火箭彈、紅隼反裝甲火箭彈、MK46魚雷延壽等案，以及國軍油料供補與戰備存量建置等，都會受到影響。

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