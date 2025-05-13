核三廠5/17須依法除役 卓榮泰：重啟最少需3年半

行政院長卓榮泰接受podcast《法律白話文》專訪表示，即便修法通過，5月17日是法定的除役時間，核三廠2號機仍得先除役，之後再重啟，根據台電評估，安全檢查程序需要花3年半時間。 （《法律白話文》節目提供）

2025/05/13 19:17

〔記者陳鈺馥／台北報導〕核三廠二號機將於17日除役，立法院今天審查「核管法」修法，藍白力拚核電廠延役。行政院長卓榮泰接受podcast《法律白話文》專訪表示，即便修法通過，5月17日是法定的除役時間，核三廠2號機仍得先除役，之後再重啟，根據台電評估，安全檢查程序需要花3年半時間。

卓榮泰表示，從前總統蔡英文執政以來，台灣一直發展綠電，明年底就能達到20%發電量，台灣綠電增加才能跟世界接軌，所以政府能源政策沒有全然的錯誤。

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卓榮泰指出，現在大家討論比較便宜的核電要不要用，以及核三廠要不要除役，「核能發電當然1、2塊是便宜的，但是核廢料的處理，現在技術上、財政上，問題還是非常大，核一、核二廠的核廢料，到現在還沒有完全能夠處理好，何況是核三廠二號機在5月17號要除役了，核廢料要怎麼處理？」

卓榮泰提到，立法院現在有一個「核管法」的修訂，要把核電廠從40年壽命延長到60年，如果這個經過充分的討論、民主的表決，行政院當然沒有不接受的，但也不是說修法通過後，5月18日就可以繼續開。

卓榮泰說，5月17日是法定的除役時間，還是要先除役，之後如果要再重啟的話，還必須經過安全檢查的體檢時間。這個安全體檢在台灣內部是沒有經驗的，必須請教國外專家，核電廠除役之後，重新啟用要經過什麼程序？是否要重新做安全體檢？地震帶有沒有影響？用了40年的設備要不要更新維修？還買不買的到？都這需要再做安全檢查，依照台電估算，程序大概需要3年半左右時間。

卓榮泰表示，就算今天有電的問題，也不是靠核三廠就可以解決，況且也有人提到核二廠重啟，那更是一個遙遠的目標。所以政府現在還是朝多元綠電持續發展，在2032年之前，台灣的用電是無虞的。

他強調，總統推動第二次能源轉型，發展科技儲能設備，加上安全電網韌性，也對新的核能技術則採取開放態度。而且台灣沒有缺電，隨時的備載容量率都在10%到15%之間，就算核三廠二號機除役了，可能減少3%，也在安全容量範圍。

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