茶葉重鎮要被蓋焚化爐 吳靜怡：處理垃圾山不是有無焚化爐的問題

圖為名間反焚化爐自救會近百鄉親去年11月間曾高舉白布條、旗幟到公所、鄉代會門口反對設立焚化廠見，遞交陳情書。示意圖。（資料照）

2025/05/13 08:18

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕白沙屯媽祖吸引數十萬民眾參與進香，今年首度進入南投，也再次引起外界關注南投縣政府預計在產茶重鎮名間鄉興建焚化爐的問題。媒體人吳靜怡對此發文指出，南投垃圾山的問題是累積好幾年不處理的問題，不是有沒有焚化爐的問題，她也點名南投縣長許淑華和南投縣的立委游顥多用知識，強調處理生活垃圾的重點是協調能力。

吳靜怡在臉書發文指出，在焚化爐計劃引發爭議之際，白沙屯媽祖200年來首次前往南投名間鄉，「守護茶鄉的未來！」會不會是媽祖的示警？她也點名國民黨立委游顥「你支持手搖飲之鄉成為焚化爐的祭品嗎？」

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吳靜怡說明，南投名間鄉，這片被譽為「手搖飲之鄉」的土地，是台灣茶葉產業的驕傲，年產值超過20億元，出產的金萱、翠玉等茶葉供應了全國40%的手搖飲原料。然而縣政府計劃在名間鄉新民村興建「南投縣南部生活垃圾處理及再生能源中心」，每天將處理700噸垃圾，預計於2030年啟用。這座焚化爐緊鄰松柏嶺茶區和濁水溪，居民擔心其排放的飛灰、底渣及廢水會污染地下水和灌溉用水，進而危害茶葉與稻米的品質。

吳靜怡質疑，游顥身為南投縣的立法委員，關心中國議題比南投積極，甚至跨海澎湖設立服務處？處理生活垃圾的重點是協調能力，難道南投縣縣長和台中、彰化都是國民黨籍，是不願意動腦，還是跟新竹縣一樣似乎貪圖興建焚化爐的利益而不顧鄉親高經濟產業？雲林、台東焚化爐因為弊案成為蚊子館，難道南投也要再玩一次。

吳靜怡指出，前環保署長李應元曾經力推「多元垃圾處理計畫」，反觀現在環保署似乎是轉向鼓勵最傳統的興建「焚化爐」？看不到中央和地方在垃圾處理上有什麼前瞻或是整合力。

吳靜怡也批評，選立委是要幹嘛的？就是這時候用啊！如果因為沒用，所以這時候被罷免，剛好而已。她也強調，此刻的游顥，應該展現統籌中央、地方能力，拿出你對南投鄉親土地的態度。

吳靜怡直言，可能南投許淑華縣長對於砂石業比較熟稔而輕忽了茶經濟的重要性，但南投的好山好水是需要落實土地永續才能維持南投縣的特色，我們喝的手搖飲，不要最後從名間的茶淪落到中國越南的混合茶！

吳靜怡在文末也指出，南投垃圾山的問題是累積好幾年不處理的問題，不是有沒有焚化爐的問題。請縣長和立委多用知識。她也強調，處理生活垃圾的重點是協調能力！加油！

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