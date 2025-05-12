被質疑配合中共統戰 孔文吉斥無端指控、保留告訴權

國民黨籍前立委孔文吉被質疑配合中共統戰，孔文吉聲明表示，完全是無中生有，屬於惡意誣衊。（資料照）

2025/05/12 13:19

〔記者林欣漢／台北報導〕東海大學政治系博士邱孟玲 Malas Takisdahuan日前投書本報，質疑國民黨籍前立委孔文吉日前赴中國參與「七彩雲南、相約台灣」活動，配合中共統戰，對此，孔文吉今日聲明表示，完全是無中生有，屬於惡意誣衊。對於邱女此類無端指控、造謠中傷和抹紅誹謗，保留法律告訴權利。

邱孟玲 Malas Takisdahuan表示，孔文吉近年屢次赴中，與中國統戰機構往來頻繁，甚至積極奔走台灣各部落，發動對原民立委伍麗華、陳瑩的罷免行動。其操作模式、發言內容及政治路線，透露他重返政壇的企圖。這種藉統戰汲取資源、藉部落動員以換政治利益，已淪為對岸話語的代言人。

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對此，孔文吉表示，此種說法完全是無中生有，屬於惡意誣衊。「把兩岸單純的學術及民族文化交流抹紅污蔑成『統戰』，已構成對本人名譽的嚴重傷害，她無端及不實的造謠誹謗，文吉深不以為然！」

對於邱孟玲 Malas Takisdahuan質疑，孔文吉擔任國立東華大學資深研究員，東華大學卻始終沉默以對，無視統戰話術滲透的侵蝕。孔文吉回應，該職務屬名義職，且既沒開課、也未兼課，沒支領任何一毛公帑。

對於接受雲南民族大學「客座教授」聘任，孔文吉也表示，沒上課，也沒任何薪水或酬勞、純屬名譽性質，故東華大學也不知情，此事應不違法，更不應咎責於東華大學。

孔文吉強調，他擔任山地原住民立委5屆共19年，每年帶領原住民鄉親赴對岸進行文化和民族交流，期能分享和了解彼此文化、習俗及原住民政策，以增進兩岸民族友誼和情感，數十年如一日。呼籲外界勿再以政治化的視角扭曲正常的文化交流事實，切忌抹黑抹紅。

孔文吉說，他出身於南投縣原住民泰雅族，自進入公職以來，始終秉持對原住民族群文化的尊重與包容，且對於南島民族及我國南島友邦外交方面，促進台灣原住民和南島民族文化交流和友誼，向來不遺餘力。

孔文吉指出，他任職立委期間，曾發起擔任立法院「南島民族島國國會議員友好協會」會長長達十多年，以原住民外交的國際眼光，積極促進台灣與南島語系國家及地區的互動合作。

孔文吉說，他深知文化合作的重要性及善加珍惜和世界各原住民和南島民族多年以來苦心營建之友誼和情感。自忖政治主張可以有所分歧，意識型態可以有所不同，但文化不該成為對立分化的工具和攻擊敵人的武器。

孔文吉強調，他始終站在台灣原住民的立場，秉持開放、尊重、包容的態度進行交流。指控他配合「統戰」者，應先自問是否真正理解原住民族的歷史處境、文化包容和尊重、民族主體性與世界原住民之國際潮流和團結努力之方向。

孔文吉說，邱女的無端指控、造謠中傷和抹紅誹謗，他保留法律告訴權利。誠摯希望原住民政治回歸理性、尊重包容，共同守護台灣多元文化、兼容並蓄及合作開放的文化環境。任何對世界原民族懷有理想和願景的原住民，邱女士不應以「統戰」一詞概括簡化，以偏概全。此種惡意詬病和無端構陷之詞，實在太過沈重，且造成他個人名譽的最大傷害。原住民政治不須抹黑、抹紅，任何人都難以忍受，而且也都是對台灣原住民、世界南島民族之命運共同體、民主自由和自治自決的最大傷害。

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