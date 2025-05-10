朱立倫「希特勒說」遭譴責 藍委：台灣民主不應走向極權化

國民黨立委王鴻薇。（資料照）

2025/05/10 00:08

〔記者劉宛琳／台北報導〕國民黨主席朱立倫在中常會拿德國希特勒比喻賴清德總統，遭德國在台協會公開譴責不適當。國民黨立委牛煦庭認為，駐台單位是否適合用這樣的角色來批評，這有可議之處。藍委王鴻薇說，更重要的是台灣民主社會不應走向極權化。

牛煦庭表示，最近一段時間網路上也蠻多新的消息，包含德國自己在內的媒體其實也曾經批評美國總統川普是納粹，所以他覺得政治上的評論還是要給彼此多一點的空間，「駐台的單位是不是適合用這樣的角色來批評這樣的事情，我覺得也有可議之處」。

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牛煦庭強調，最重要的還是民進黨這段時間的所作所為，各式各樣的擴權，加上司法武器的動用，其實給在野勢力非常大的壓力，也造成了人民非常多的不滿；不管其他人怎麼詮釋，他認為這樣子的一個壓力鍋在台灣內部造成很多人的不滿是一個事實。

國民黨立委王鴻薇表示，此事最應該被彰顯的是現在的政府有沒有愈來愈集權，利用國家機器或者司法手段追殺在野黨。至於德國在台協會的批評，她說，過去民進黨也有把前行政院長江宜樺的照片畫上希特勒的小鬍子，她覺得所有人的意見都尊重，更重要的是台灣的民主社會不應走向極權化。

國民黨立委牛煦庭。（記者陳逸寬攝）

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