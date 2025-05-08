綠委促平埔原住民身分法制化 原民會：審慎研議、積極推動

民進黨立委郭國文、林俊憲、林宜瑾等人，今（8）日在立法院舉行「捍衛平埔族群正義：完成西拉雅正名最後一哩路」記者會。（記者叢昌瑾攝）

2025/05/08 13:03

〔記者李文馨／台北報導〕多位民進黨立委與西拉雅團體代表今（8日）召開記者會，要求政府加速推動平埔原住民族群身分法制作業，綠委郭國文更主張平埔原住民族集體權利應立即適用「原住民族基本法」。原民會副主委杜張梅莊Adralriw Abaliusu回應，原民會積極推動相關法制作業，並審慎研議平埔族群的意見。

台南市立委郭國文、林俊憲、林宜瑾今偕西拉雅族代表萬正雄Ramag Talavan、羅仁貴Akey Tagalomay、楊俊陞TamaYang、萬淑娟Uma Talavan、吳俊霖Vukin Tagalomay召開「捍衛平埔族群正義：完成西拉雅正名最後一哩路」記者會。

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族人代表萬淑娟Uma Talavan指出，平埔族群長期受到制度性排擠，但始終努力爭取應有的民族地位，她感謝台南3位立委長期支持，特別聯合聲援民間版「原住民身分法」修正案。

郭國文指出，他提出民間版「原住民身分法」，依據憲法判決，主張平埔原住民族應即納入原住民族範疇，集體權利立即適用「原住民族基本法」，個人權利則一年內分階段適用，尚未修法部分可直接適用現行法令，與政院版社福與政治參與保障設有「3年內修法」限制不同。

他也批評，國民黨立委鄭天財提出的「平埔族群身分法草案」第2條要求設立平埔族群委員會，實則矮化並排除原有原住民制度；第21條在政治參與、教育文化、醫療等權利部分，規避「原住民族基本法」形同切割憲法效力，違背憲法第17號解釋精神，屬於違憲、歧視且矮化原住民族地位。

林俊憲說，他在2016年曾提出「原住民身分法」，增列「平埔原住民」身份，盼給予法定地位，但當時因外界擔憂資源被稀釋而受阻，呼籲行政院應積極推動修法，釋疑並保障所有原住民族群權益。

林宜瑾表示，血緣無法選擇，身份認同與文化傳承密不可分。西拉雅族是「先於憲法存在」的族群，怎能讓憲法或不完善的法律剝奪其應有的身份與權利？她也呼籲，政院儘早將專法送入立法院，朝妥善、公平且不矮化的方向推動平埔族群身分立法。

原民會回應，遵照憲法法庭判決意旨所擬具的草案已在行政院內進行跨部會審查，待行政院審議完成並將草案送立法院後，積極向各黨團說明，務求於憲法判決所示期限前完成立法，早日回復平埔原住民族群的權益。

司法院2022年10月28日作成111年度憲判第17號判決，「原住民身分法」未及於既存在台灣所有台灣南島語系民族，相關機關應於判決宣示3年內，修正「原住民身分法」或另訂特別法，予南島語系民族其他台灣原住民族認定要件、所屬成員身分要件及登記程序等事項，予以明文規範。

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