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    八炯指「W先生」應負責重簽事件 微光花蓮：完成罷傅後一定給交代

    「微光花蓮拔傅行動」團隊帶來32766連署書的象徵牌子，高喊花蓮這麼艱難都做得到，新竹、苗栗也做得到！新竹有事就是花蓮有事！高呼罷免徐欣瑩就是罷免傅崐萁。 （資料照）

    「微光花蓮拔傅行動」團隊帶來32766連署書的象徵牌子，高喊花蓮這麼艱難都做得到，新竹、苗栗也做得到！新竹有事就是花蓮有事！高呼罷免徐欣瑩就是罷免傅崐萁。 （資料照）

    2025/05/08 12:32

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕罷傅發起人、反共網紅「八炯」5日晚間在Threads公開因格式錯誤發起民眾「重簽」事件發生始末，直指「微光花蓮」發言人W先生應為此負責。對此罷團「微光花蓮」發出聲明，在完成罷免傅崐萁任務完成後，表格始末，微光一定會給社會、以及我們最珍愛的勇敢志工朋友們，一個完整清晰的交代。

    微光花蓮在臉書PO文表示，這段時間，花蓮風雨飄搖的紛擾，造成大家的擔憂與困擾，微光在此，向各位罷免傅崐萁的夥伴及志工們，致上十二萬分的歉意，未料風雨驟降，暴雨突襲，考驗著我們，微光萬般思量、百轉千回，政治素人如我們，雖無法專業沙盤推演、迅速決定對策，但我們罷免傅崐萁的決心與初衷，從未改變、不容置疑、也無法被動搖。

    微光花蓮指出，在完成罷免傅崐萁任務完成後，表格始末，微光一定會給社會、以及我們最珍愛的勇敢志工朋友們，一個完整清晰的交代。微光聚集的目的，只有一個，罷免傅崐萁，為了我們珍愛的花蓮與台灣。

    微光花蓮續指，此時此刻，我們正處於最幽暗的當下，支持我們不畏艱難前行的，就是前方的點點微光，它，引領我們前行，現在的我們，縱使肩負著罪責，也不能辜負每個罷免傅崐萁夥伴的決心、每張連署，都在翹首期盼那沒有傅崐萁的花蓮模樣。微光不會逃避現在的環境，也會勇敢執拗地持續走在罷免的這條路上。與其執著於無法改變的事實、陷入誤傷友軍風險，我們選擇好好把握，這次、那個唯一一次、重啟美好花蓮的美好關鍵機會。

    微光花蓮直言，距離第三階段的日子還很長，罷免的路仍然艱辛，微光會秉持這份傻勁，持續我們罷免的步伐，誠摯期盼與你前行。

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