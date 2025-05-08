朱立倫以希特勒比喻賴總統挨轟 沈伯洋：藍白正在摧毀外交價值

民進黨立委沈伯洋。（資料照）

2025/05/08 12:25

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕對於國民黨主席朱立倫以「納粹」、「希特勒」批評執政黨。德國在台協會7日晚間表示，朱的言論令他們深深失望且憂心，並強調當前台灣完全無法與納粹暴政相比擬。對此民進黨立委沈伯洋表示，藍白正在摧毀過去9年建立的外交價值，拜託大家，讓戰狼下台。

沈伯洋在臉書PO文表示，中國共產黨，從2023年開始叫沈伯洋CIA、新納粹、蓋世太保、台獨鐵三角等等，但你無法想像，台灣立法院最大黨的總召傅崐萁，以及中國國民黨的主席朱立倫，會把以上這些詞語掛在嘴邊，並搬上政治舞台，完全複製中國共產黨的語言與戰狼行徑。唯一差別，是國民黨的戰狼，是針對自己國內的政黨。

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沈伯洋指出，外交上，使館直接譴責政黨的情形十分罕見。但因為國民黨去年一整年的行徑，真的可以說是災難中的災難，這一場災難的起源，有3個指標性因素「一、2018的韓國瑜崛起、二、紅媒的全面滲透、三、中國農場取代新聞現場」。

沈伯洋續指，大家知道嗎？在泛綠選民最常分享的內容是《自由時報》的同時，泛藍選民有一段時間最常分享的，竟然是中國農場「密訊」，過去幾年，高雄人的奮起，讓韓國瑜回家；紅媒的經營被揭露；密訊也漸漸沒落。

沈伯洋直言，然而2024年，韓國瑜回來當了立法院長；反紅媒的人現在在挺紅媒；民眾黨的戰國策，在選前成為TikTok的遊說團體，這三個勢力，通通回來了。不但回來，還比過去更有權力、更沒底線，拜託大家，讓戰狼下台。

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