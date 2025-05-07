丟臉丟到國際！ 德國在台協會直指朱立倫「這段話」讓人深感不安......

國民黨主席朱立倫。（記者羅沛德攝）

2025/05/07 23:04

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕罷免綠委李坤城領銜人宋建樑，上月因幽靈連署案移送新北檢複訊前，在媒體前戴上象徵納粹的臂章行納粹軍禮，引發輿論撻伐，當時國民黨主席朱立倫還稱他是在「諷刺綠共」惹議。而今天（7日）朱立倫又批總統賴清德就像納粹領導人希特勒，德國在台協會今晚發表聲明，直言朱立倫的言論令人深感不安！

國民黨青年軍宋建樑上月15日模仿納粹惹議，德國在台協會當時就發聲譴責，痛批宋建樑的行為「無恥」，納粹主義象徵著對人類的鄙視與迫害，他們看到台灣友人使用納粹符號，進行有政治目的動作，感到非常震驚。不過隔天（4/16）朱立倫回應此事時卻稱，大家都說民進黨是「綠共」，國民黨「反惡罷、反綠共、反獨裁、反民進黨暴政」，各種方式都是在反諷民進黨。

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而今天朱立倫針對賴清德將發表二戰歐戰勝利談話一事，批評賴清德就像希特勒，二戰的德國、義大利、日本等軸心國都是法西斯主義，希特勒跟墨索里尼都是靠民主選舉選上的，他們借民主之名，動用司法手段一一消滅在野黨，所有在野黨被抓起來後，他就變成最好的獨裁者，賴清德今天對在野黨的所做所為，就是在做希特勒做的事情。

德國在台協會針對朱立倫的發言，透過官方臉書發布聲明：「我們注意到國民黨主席朱立倫最近的言論，感到深深的失望與擔憂。任何試圖將納粹政權的罪行，或將納粹於1933年至1945年間在德國和歐洲犯下的暴行，拿來與台灣當前的政治局勢相提並論的行為，都令人深感不安！」

「我們必須明確指出，今日的台灣，絕不能與「國家社會主義」（National Socialism，即納粹政治理論）的暴政相比。台灣相關機構不能、也不該被比喻成納粹政權所使用的恐怖工具。我們誠摯呼籲國民黨領導層，避免在國內政治論述上進行不恰當且缺乏歷史敏感度的比較。數以百萬計的納粹受害者，促使著我們必須尊重歷史真相，並拒絕一切形式的輕視，或貶低歷史的言論。」

「我們不應該為了政治目的，而扭曲過去的記憶，而應該共同努力，確保納粹時代的罪行永遠不會被遺忘，並加強從歷史獲取教訓，無論是在德國、台灣還是在整個國際社會。」

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