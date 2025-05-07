李進勇嗆提舊案無助掩飾組織性犯罪 國民黨：證明賴政府羅織罪名

中央選舉委員會主任委員李進勇列席立法院內政委員會7日邀請報告業務概況，備質詢。（記者廖振輝攝）

2025/05/07 17:11

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許宇甄重提40年前涉偽造舊案 李進勇怒嗆：無助掩飾你們組織性犯罪

〔記者林欣漢／台北報導〕檢調持續偵辦罷免幽靈連署案，國民黨立委、組發會主委許宇甄今天（7日）質詢重提中選會主委李進勇1985年任法官期間涉偽造文書案，李進勇答詢回嗆，「你提起這個案子，無助於掩飾你們組織性的犯罪」。對此，國民黨文傳會主委林寬裕說，中選會作為超然公正的獨立機關，用這樣的字眼，不是充分證明有心的賴政府用羅織罪名、組織犯罪的名義來偵辦在野黨？

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林寬裕指出，李進勇和法務部長鄭銘謙答詢時，使用的字眼竟然一模一樣，可見他們希望對抗國民黨最好的方法就是想到一個罪名，就全力朝這個罪名偵辦。

國民黨發言人楊智伃也說，李進勇不但是先射箭、再畫靶，中選會應該是超然的獨立機關，卻當自己是法官，已經將國民黨定罪。所謂的組織犯罪是針對毒品、殺人、擄人等重罪，把這麼大的重罪硬扣在國民黨頭上，如同台北市黨部主委黃呂錦茹抗告被駁回，用政治立場和使用通訊軟體可能串供羅織駁回抗告的理由，這不就是妥妥地綠色恐怖、司法被介入的政治辦案，這不就是獨裁、綠共嗎？李進勇和法務部不斷透露及再次證明，他們就是要用司法清算在野黨。

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