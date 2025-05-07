為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    李進勇嗆提舊案無助掩飾組織性犯罪 國民黨：證明賴政府羅織罪名

    中央選舉委員會主任委員李進勇列席立法院內政委員會7日邀請報告業務概況，備質詢。（記者廖振輝攝）

    中央選舉委員會主任委員李進勇列席立法院內政委員會7日邀請報告業務概況，備質詢。（記者廖振輝攝）

    2025/05/07 17:11

    相關新聞：
    許宇甄重提40年前涉偽造舊案 李進勇怒嗆：無助掩飾你們組織性犯罪

    〔記者林欣漢／台北報導〕檢調持續偵辦罷免幽靈連署案，國民黨立委、組發會主委許宇甄今天（7日）質詢重提中選會主委李進勇1985年任法官期間涉偽造文書案，李進勇答詢回嗆，「你提起這個案子，無助於掩飾你們組織性的犯罪」。對此，國民黨文傳會主委林寬裕說，中選會作為超然公正的獨立機關，用這樣的字眼，不是充分證明有心的賴政府用羅織罪名、組織犯罪的名義來偵辦在野黨？

    林寬裕指出，李進勇和法務部長鄭銘謙答詢時，使用的字眼竟然一模一樣，可見他們希望對抗國民黨最好的方法就是想到一個罪名，就全力朝這個罪名偵辦。

    國民黨發言人楊智伃也說，李進勇不但是先射箭、再畫靶，中選會應該是超然的獨立機關，卻當自己是法官，已經將國民黨定罪。所謂的組織犯罪是針對毒品、殺人、擄人等重罪，把這麼大的重罪硬扣在國民黨頭上，如同台北市黨部主委黃呂錦茹抗告被駁回，用政治立場和使用通訊軟體可能串供羅織駁回抗告的理由，這不就是妥妥地綠色恐怖、司法被介入的政治辦案，這不就是獨裁、綠共嗎？李進勇和法務部不斷透露及再次證明，他們就是要用司法清算在野黨。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播

    =