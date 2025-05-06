藍強推新版財劃法為台東大增130億 饒慶鈴在議會列舉條條反效果

台東縣長饒慶鈴今天在縣議會施政報告，坦言新版財劃法為台東大增130億分配稅，但不要高興的太早。（記者黃明堂翻攝）

2025/05/06 11:02

〔記者黃明堂／台東報導〕國民黨立委傅崐萁主導藍營在立法院強推新版財政收支劃分法，台東縣府獲得中央統籌分配稅款往年平均45億，大增130億元，縣長饒慶鈴今天在議會報告卻坦言「不要高興太早」，因為中央已經來一張張公文，將原本答應的補助項目暫緩，或要求縣府自行支應，縣府未必能實質增益，其中有很多都是攸關原住民事務。

藍白陣營以立法優勢，強推新版財劃法為縣市政府大幅增加3753億的統籌分配稅，台東縣從中獲增加130億的分配稅額。而台東縣年度總預算規模是251億，財府自有財源僅約2成，餘均仰賴中央，其中統籌分配稅約45億元，增加130億幾乎是增加了3倍之多，但饒慶鈴在縣議會施政報告時，坦言「不要高興太早」，130億還沒進縣庫，但來自中央的一張張公文，都在短撥補助款。

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饒慶鈴舉例說，中央原本答應補助卻來文要求暫緩或要求縣預算自行支應的，有大埔部落文健站周邊公共設施改善工程自行支應、文健站長者無障礙空間改善暫緩執行，大竹村27戶永久屋修繕工程暫緩推動、部落食尚旅遊推動計畫暫緩推動、波浪屋原民文創行銷計畫暫緩執行，這些都是中央原本核可並匡列預算的。

另外，東海岸部落海洋基地是配合中央面向海洋政策的，須縣預算支應，原住民部落大學減少補助，有將近6成的課開不出來，低收入住院膳食補助逐年遞減，到116年就不補助了，施工中的初鹿牧場東37-1縣道及東46線改善工程，進行到一半也將暫停。

饒慶鈴說，今年2到4月，中央減撥台東統籌分配稅額累計達4.5億元，原核定84.45億的一般性補助款，目前來文暫緩撥付的已達26.4億，對台東影響很大，因為裡頭有疏濬、道路養護、警消廳舍、低收入等等，攸關民生基本需求。目前縣府因應對策是，在分配稅款未到位前，先以銀行借款方式調度資金。

台東縣長饒慶鈴今天在縣議會施政報告，坦言新版財劃法為台東大增130億分配稅，但不要高興的太早雨，中央一張張公文都是減緩或暫緩補助。（記者黃明堂翻攝）

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