搬出史記、戰國策 林淑芬引經據典再電爆黃國昌：你就是臭俗辣！

林淑芬引經據典再次痛批黃國昌是「臭俗辣」。（圖翻攝自林淑芬Threads）

2025/05/05 21:00

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立委林淑芬日前在立法院怒嗆民眾黨主席兼黨團總召黃國昌「不敢提倒閣你就臭俗辣！」的影片在網上瘋傳掀起熱烈討論。而黃國昌近日出席活動時被問到這件事時，批林淑芬說的都是「粗言穢語」。對此，林淑芬又跳出來電黃國昌，引經據典直指「俗辣（豎子）」有其歷史典故，黃國昌所言只是凸顯他的無知；林淑芬也再次痛批：「黃國昌不只是俗辣，還是臭俗辣！」

黃國昌昨天（4日）到位於林淑芬選區的新北市蘆洲保和宮參香，被媒體問到上月在立院被林淑芬嗆「臭俗辣」的事時，黃國昌回應稱不太想說一些不好聽的話，林淑芬過去不是一名為了要「捍衛黨意」就「是非不分」的人，現在不僅在國會暴力毆打在野黨立委，甚至有些「粗言穢語」，讓人看了很感慨。

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對此，林淑芬在Threads上發影片，「黃國昌認為臭豎子是三字經，那更顯得他的無知。我來告訴你什麼是豎子，豎子是有歷史典故，而且是來自於文學作品，通通都有。不論是中國古時候的《左傳》、《莊子》還是《戰國策》，特別是《戰國策》裡面我們都知道的「荊軻刺秦王」，荊軻曾經罵太子講了一句話：『今日往而不反者，豎子也』，用台語講就是『今日我若去不敢回來，我就是俗辣！』知道了嗎？歷史都有典故。」

她接著說，「如果你不知道，我再告訴你一個更有名的。臭俗辣和豎子，絕對不是三字經，有唸書有文化的人才知道，我就來教教你黃國昌。」林淑芬提到司馬遷《史記》當中《項羽本紀》裡最有名的篇章『鴻門宴』，項羽首席謀臣范增得知項羽堂弟項莊刺殺劉邦失敗，讓劉邦從鴻門宴脱身後，忍不住罵了項羽「豎子不足與謀」，「就是在說這個豎子（俗辣），沒法跟他共事」。

林淑芬最後直言，「自古從《史記》、《戰國策》、《左傳》到《莊子》都有豎子，啊你黃國昌不只是俗辣，還是臭俗辣！絕對是當之無愧！」

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