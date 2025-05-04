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    籲「不同意罷免洪孟楷」反被拱選立委 蔡淑君婉拒曝緣由

    蔡淑君（左）在臉書上貼出圖卡，表態支持洪孟楷（右），呼籲選民投票不同意罷免。（圖擷取自蔡淑君臉書）

    蔡淑君（左）在臉書上貼出圖卡，表態支持洪孟楷（右），呼籲選民投票不同意罷免。（圖擷取自蔡淑君臉書）

    2025/05/04 08:59

    〔記者董冠怡／新北報導〕新北市國民黨立委洪孟楷被提議罷免，罷團日前宣布二階連署已達5萬份。據觀察，選區的藍營新北市議員蔡淑君、陳家琪、陳偉杰、宋明宗等人分頭喊話選民呼籲「不同意罷免」，未料卻歪樓，有網友拱「淑君阿姨」出來接力選立委。對此，她回應，謝謝網友肯定，但無意參選。

    記者致電詢問蔡淑君，她說，看到民眾留言，謝謝支持者的肯定，不過她曾動過腦部、腰椎手術，身體健康不堪負荷，如果再擴大服務範圍將更為吃力，所以沒有意願參選立委，只想繼續做好「五G」（機智、積極、機動、雞婆、績效）議員，照顧林口、五股、泰山鄉親。

    洪孟楷的立委選區幅員遼闊，涵蓋石門區、三芝區、淡水區、八里區、林口區、泰山區，同黨新北市議員有陳偉杰、陳家琪、蔡淑君、宋明宗，近日網路可見四人個別與洪孟楷的合照圖卡，寫著「不同意罷免、一定要出門投票，堅定力挺做事的人」，格式整齊劃一。

    不少網友在蔡淑君粉專留言，「換淑君出來選啦」、「很意外你會發這個文」、「是否有KPI壓力？」「淑君阿姨牛棚熱身囉」、「支持罷免，換會做事的淑君阿姨，代表林口區選立委」、「公民行動不是報復！以罷制罷才是政治對立」。

    國民黨新北市議員蔡淑君。（蔡淑君提供）

    國民黨新北市議員蔡淑君。（蔡淑君提供）

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