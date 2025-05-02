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    礦石稅火速退稅？花蓮縣發聲明：早在4/24、25發函福安礦業

    花蓮縣府昨退稅福安礦業2億3812萬餘元。（記者花孟璟攝）

    花蓮縣府昨退稅福安礦業2億3812萬餘元。（記者花孟璟攝）

    2025/05/02 13:25

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕傅崐萁在2016年花蓮縣長任內，提前廢止舊法、並將礦石稅從每公噸10元大漲7倍，幸福水泥旗下福安礦業為此提8件行政訴訟案，由於縣府訴訟連敗，縣府去年5月在議會曾表示「會辦理退稅」2億餘元，卻僅是嘴上說說，直到媒體曝光2021年7月威脅業者錄音檔，福安到昨天才收到退稅2億3812萬餘元，被酸「火速退稅」！

    對此花蓮縣府今天發出聲明，強調縣府是依照3月31日行政法院判決花蓮縣府有2案勝訴後，縣府決定「該退的退、改補的補」，因此在上月14日起展開退稅及徵補稅作業，時間點早在媒體報導之前，絕無「火速退稅」。

    地方稅務局說明，福安礦業適用2016年《花蓮縣礦石開採特別稅自治條例》（施行期間自2016年7月1日至2020年6月30日）的課稅處分，共提起8件行政訴訟。經歷台北高等行政法院、最高行政法院審理後，2024年間縣府再審之訴被最高行政法院駁回確定，該條例施行期間的8件行政訴訟案，縣府也依判決結果，辦理退回溢繳稅款、加計利息後共計2億3812萬餘元，已經在上月24日、25日發函福安礦業。

    地方稅務局補充，另針對2020年縣長徐榛蔚任內的《花蓮縣礦石開採景觀維護特別稅自治條例》（施行期間自2020年8月1日至2021年7月31日），福安礦業另提起3件行政訴訟，其中2件最高行政法院2025年3月駁回福安礦業上訴、縣府勝訴，所以福安礦業須補繳稅額及利息約新台幣6872萬餘元，目前尚有1件訴訟持續審理中。

    花蓮縣政府強調，已依程序執行退稅及補稅作業，且特別稅收確實有效挹注縣政及13鄉鎮市公所地方財政，不僅讓縣府大幅減債60億元，主要用於社會福利、教育、環境保護及基礎建設配合款，縣府將持續依法行政，善用稅收，兼顧財政健全與地方永續發展。

    此外，針對外界質疑，花蓮縣府一再喊窮，難道退稅不用編預算？法界人士指出，退稅屬「收入減項」，任一年度有事證需退還的稅款，應於發現年度即以「退還以前年度收入」科目退費，不必編列預算即可執行，所以花蓮縣政府本該在知道錯收稅費項目金額後，應當即刻退還，「這是每個會計及財務都知道的作業程序」，但花蓮縣府高層卻遲遲不退，當然就會被懷疑「另有所圖、一意違法」。

    花蓮罷免傅崐萁民團今天將32777份連署書送到花蓮縣選委會，由於前一天提出礦石稅超徵行政訴訟的福安礦業才收到遲來的退稅，也讓罷團成員私下說「大罷免實在太有效」。（記者花孟璟攝）

    花蓮罷免傅崐萁民團今天將32777份連署書送到花蓮縣選委會，由於前一天提出礦石稅超徵行政訴訟的福安礦業才收到遲來的退稅，也讓罷團成員私下說「大罷免實在太有效」。（記者花孟璟攝）

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