許銘春遭控用就安基金辦演唱會 民進黨廉政會立案處理

民進黨廉政會主委邱駿彥。（記者陳昀攝）

2025/04/30 21:00

〔記者陳昀／台北報導〕前勞動部長許銘春去年底遭控，任內曾用「就業安定基金」356萬元舉辦個人演唱會，北檢也將其列為貪污被告。民進黨廉政會主委邱駿彥表示，經比對審計部、勞動部報告後，廉政會今晚開會決議「立案處理」，近期將聯繫許前來說明、釐清案情。

國民黨台北市議員鍾小平去年11月25日到北檢按鈴控告，許銘春使用就業安定基金開演唱會，另涉職場霸凌的勞動部勞發署北基宜花金馬分署前分署長謝宜容，曾任許銘春辦公室秘書，也曾挪用公款買禮盒或私用，告發2人涉犯貪汙等罪，北檢去年12月4日分他字案，將許銘春列被告偵辦、謝宜容則經高檢署核准移轉至新北地檢署。

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邱駿彥受訪表示，廉政會今晚經過嚴謹的討論，以及交叉比對審計部、勞動部的報告，決議立案處理，儘快請許銘春到案說明，檢調還在查、廉政會也必須同步處理，雖然審計部認為有7224萬元用途不符規定，但沒有特別明指是誰花掉的，所以要特別請許來說明。

邱駿彥透露，許銘春的案子討論的比較久，因為檢調目前還沒有透露任何偵查內容，廉政會只能先從審計部、勞動部的調查報告，確認有無不妥當之處，在檢調查明前，廉政會對案件不予置評，但還是有自己的程序要走，所以請許銘春到會說明，發文後20天內許必須回函。

此外，民進黨廉政會今也討論到，民進黨台南市議員李偉志被檢調列入前台南市議長郭信良光電案的約談名單，但追查後發現李是以證人身分被傳喚、無保請回，因此暫不立案，後續視案情發展再做調整。

前勞動部長許銘春。（資料照）

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