被控雇移工參加426遊行！鄭正鈐跳針轟歧視 林志潔列證據狠打臉

林志潔砲轟鄭正鈐。（資料照）

2025/04/28 17:26

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕藍白上週六（26日）傾全黨之力動員支持者上凱道「反綠共、戰獨裁」，宣稱參加者超過25萬人，但後續藍委鄭正鈐被爆出僱用越南籍移工到現場當「走路工」撐場面等爭議，神隱多日的鄭正鈐今（28日）終於發聲，卻稱當天出現在凱道的越南籍人士是新住民，也是台灣人，反轟民進黨歧視新住民。對此，竹市雙罷免總部發言人林志潔稍早也在社群針對鄭正鈐的PO文做出回應，「請鄭委員做一個堂堂正正的立法委員，不要再跳針或躲避！」

面對「一天1000元」徵募越南籍移工參加426遊行的指控，之後還被踢爆國會辦公室陳姓執行長竟是人力仲介公司董事長，鄭正鈐遲遲未出面說明。今天下午鄭正鈐終於在臉書發聲，稱426遊行當天出現在凱道的外籍人士是新住民，「（他們）只因『聽不太懂國語』就被質疑是雇主非法動員的移工，不能來參加活動。這樣的指控，就是一種不平等的對待、赤裸裸的歧視。這種不公平，就是對他們尊嚴的侵犯。」

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對此，林志潔稍早也在臉書發文，「我國選舉罷免法第56條中規定，政黨及任何人不得「邀請外國人民、大陸地區人民或香港、澳門居民為第45條各款之行為』，所謂第45條各款行為，包括『公開演講或署名推薦為候選人宣傳或支持、反對罷免案』、『為候選人或支持、反對罷免案站台或亮相造勢』、『召開記者會或接受媒體採訪時為候選人或支持、反對罷免案宣傳』、『印發、張貼宣傳品為候選人或支持、反對罷免案宣傳』、『懸掛或豎立標語、看板、旗幟、布條等廣告物為候選人或支持、反對罷免案宣傳』、『利用廣播電視、網際網路或其他媒體為候選人或支持、反對罷免案宣傳』、『參與競選或支持、反對罷免案遊行、拜票、募款活動』。」

「我國的選罷法和世界各國一樣，之所以禁止無我國國籍的外籍人士，參與我國的選舉罷免活動，是因為涉及國家安全。倘若非我國國民、無我國的選舉罷免投票權，卻可藉由各種管道滲透，用人頭或金錢營造假象，控制投票罷免的意向，影響選舉罷免的公正性，將導致民主基石瓦解。這是為何在426的反罷免遊行造勢，出現中文不通、也不太清楚自己為何在此的外籍青年，頭戴鄭正鈐委員的帽子，手持鄭委員發放的物資 ，會引發各界高度關注的原因。」

她接著說：「外籍人士在台灣生活的身份有多種可能，可能是來旅遊，可能是有居留權利但尚未取得我國國籍的住民，也可能是來幫助台灣繁榮百工百業的移工，也可能是來台灣讀書的學生。不論是新住民、外籍學生或移工，其集會結設和表意自由，當然要受到保障，但是正因為其尚無我國國民身份，因此，若邀請其參與和選舉罷免有關的活動，是違反選舉罷免法的。我曾在陽明交通大學的國際處擔任行政主管，對於外籍生的生活和各種移民法規很清楚，我們對於外籍生的照顧，大家也可以自己去打聽，說我會歧視外籍人士，真是說謊不打草稿。」

「鄭正鈐委員，你先說完全不認識這些上凱道的民眾，只是在凱道上因下雨才被動提供物資，之後又改口說這些青年是外籍配偶和二代，再又突然有養生館的老闆說是她找的親朋好友，再又被發現原來養生館是鄭委員常常蒞臨的場所……真是讓人目不暇給、眼花撩亂，不知道該看哪一個版本。這群在新竹被集合上車的年輕人，年齡相仿，既無女性也無兒童或少年，對中文不熟，已有證據表示有這群青年，高度可能是來台就讀的學生或者是移工。」

最後林志潔怒批，「加以在2天前，地方社團和人力仲介者，發文表示以800k越南盾、相當台幣1000元一天，徵求上街與選舉有關的動員，在這種種證據下，鄭委員的說明竟然隻字不敢回覆，只是繞著莫須有的歧視跳針。鄭委員，擔任立法委員，連誠實面對、清楚說明你都做不到嗎？你動員這些外籍人士，讓他們面臨遭到裁罰甚至可能被遣返的風險，你有保護新住民、保護外籍青年學子或移工嗎？你實在是太可惡太自私了！今天你鄭委員可以這樣做，未來也可能用各種動員來傷害台灣的民主，實在毫無法治觀念，更無愛台之心。如此的無良立委，請大家趕快出來罷免他！」

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